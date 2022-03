Od 1. aprila Košorok na čelu Gen energije

Nadzorniki Gen energije so potrdili medijske napovedi in na današnji seji za generalnega direktorja družbe imenovali donedavnega državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Blaža Košoroka. Mandat bo nastopil 1. aprila, so nocoj sporočili iz družbe.

Dodali so še, da v tričlanskem vodstvu podjetja ostajata poslovni direktor Danijel Levičar in finančna direktorica Gordana Radanovič.

O imenovanju Košoroka na položaj generalnega direktorja drugega stebra slovenske energetike sta pred tem na podlagi neuradnih informacij že poročala Finance in N1. Košorok je načrte o njegovem imenovanju za N1 potrdil že ob svoji razrešitvi s položaja državnega sekretarja v ponedeljek. Vlada je to storila na njegovo lastno željo.

Pred mesecem dni razrešili Novšaka

Za imenovanje na funkcijo generalnega direktorja Gen energije naj bi sicer prispelo šest kandidatur, po informacijah Televizije Slovenije je bila med njimi tudi kandidatura dolgoletnega prvega moža Martina Novšaka, ki so ga nadzorniki razrešili pred mesecem dni. O tem in drugih podrobnostih sicer iz družbe po današnji seji nadzornikov niso poročali.

Medtem Novšak velja za enega pomembnejših gospodarstvenikov iz desnosredinskih krogov, blizu stranki SDS. Eno osrednjih posavskih in slovenskih podjetij, pod katero spada tudi Nuklearna elektrarna Krško, je vodil od 1. avgusta 2005, nadzorni svet pa ga je skušal enkrat neuspešno razrešiti že v 2013.

Njegov odpoklic je povzročil kar nekaj razburjenja v Posavju. Nasprotovanje menjavi so tako sredi tega meseca izrekli svetniki Mestne občine Krško.

Ob kritikah, da gre za značilno politično kadrovanje in mešanje politike glavne vladajoče stranke v občutljivo kadrovanje, da želi vlada z neusposobljenim kadrom v vodstvu Gen energije zrušiti posavski energetski steber in ga prenesti v Ljubljano ter da gre za "korupcijo, ki je pogubna za državo in družbo", so pristojne pozvali, naj v vodstvo podjetja imenujejo odgovorne strokovnjake.

Košoroku žal za nasprotovanja

Tudi zaradi lokalnega nasprotovanja je bila današnja seja dolga in po pisanju portala Pozareport burna. Košorok je v izjavi za Televizijo Slovenija pred svojo predstavitvijo na nadzornem svetu dejal, da sicer razume in priznava vlogo lokalne skupnosti, a mu je žal, da je toliko nasprotovanja, še preden so se z njim in njegovimi načrti spoznali.

Pozareport, ki pravi, da bo Košorok funkcijo prevzel že s 1. aprilom, je omenjal še, da so bile že pred sejo nadzornikov napovedane tožbe.

Košorok, ki je med novembrom 2012 in julijem 2017 vodil prvi steber slovenske energetike, skupino Holding slovenske elektrarne, pred tem je bil tudi na čelu Termoelektrarne toplarne Ljubljana, je po pisanju medijev že nekaj časa veljal za najresnejšega kandidata za prevzem položaja generalnega direktorja Gen energije.