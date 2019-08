Obupani starši od kliničnega centra zahtevajo 860 tisoč evrov #video

"Kdo je zdaj Julijanov kardiolog? Še zdaj ne vemo, ker so ti, ki so delovali znotraj Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, imeli pogodbe za določen čas. Tega inštituta več ni in vprašanje je, kaj se bo s temi zdravniki dogajalo v prihodnje,'' je dejal Peter Peterka, Julijanov oče.

Cerarjeva vlada je osebne spore in odhode zdravnikov pred dvema letoma poskušala rešiti z Inštitutom za otroške srčne bolezni, ki je propadel.

''Midva popolnoma zaupava gospe sodnici Boženi Novak, da bo skrbno pretehtala vsa dejstva in pošteno odločila," je dejala Julijanova mama Mateja Peterka.

Julijana operirali dvakrat, stanje po operacijah slabše

Julijana so v UKC Ljubljana operirali dvakrat. Zamenjali so elektrodo spodbujevalnika, ki je nehala delovati, dvakrat so reprogramirali srčni spodbujevalnik, a stanje otroka se je po operacijah poslabšalo. Starši vztrajajo pri tem, da je bil njihov otrok pred operacijo živahen in razen tega, da je imel srčno napako, zdrav, danes pa ni več tako.

''Julijan je na invalidskem vozičku. Ne hodi več, ne govori več, ne zmore se sam obleči, ne zmore se igrati s svojim bratom, ne komunicira z nama," je dejala Mateja Peterka.

Starši UKC očitajo, da jih zdravniki niso dovolj obveščali o stanju otroka. Prav tako naj bi eden od zdravnikov Julijana na ultrazvok poslal šele po dveh mesecih, čeprav naj bi mu starši vseskozi prigovarjali, da je z otrokom nekaj narobe.

Sodnica predlagala, naj otroka pregleda še izvedenec iz Nemčije

''Želiva, da pridemo tem neznankam do dna, zato sva se tudi odločila za to pot, ker nama druge izbire pravzaprav niso dali,'' je dejal Peter Peterka. ''Dobili smo tri različna mnenja treh različnih kardiologov o enem in istem otroku," je dodala Julijanova mama.

Sodnica je danes predlagala, da Julijana pregleda še izvedenec iz Nemčije, o čemer bo govora na prihodnji obravnavi. Starši morajo do takrat pri zdravnikih preveriti, ali je Julijan sploh sposoben prestati vožnjo z letalom.

''Ne gre samo za Julijana, ampak gre za vse otroke, otroke srčke," je prepričan Peter Peterka. Naslednja obravnava bo 1. oktobra, ko bo predvidoma zaslišan še eden od zdravnikov Ljubljanskega kliničnega centra.

