Sporni nakup prostorov v Stožicah: Janković in soobtoženi so se pritožili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poleg zadeve s spornim nakupom prostorov za hladilno strojnico ima Zoran Janković odprta še dva postopka. Eno sojenje se zaradi menjave sodnice še ni začelo, drugi primer pa je po oprostilni sodbi na prvi stopnji in pritožbi tožilstva na mizi višjih sodnikov.

Poleg zadeve s spornim nakupom prostorov za hladilno strojnico ima Zoran Janković odprta še dva postopka. Eno sojenje se zaradi menjave sodnice še ni začelo, drugi primer pa je po oprostilni sodbi na prvi stopnji in pritožbi tožilstva na mizi višjih sodnikov. Foto: STA

Okrožno sodišče je julija in avgusta prejelo več pritožb na obtožnico, ki jo je zoper ljubljanskega župana Zorana Jankoviča in soobtožene v primeru nepravilnosti glede hladilne strojnice v kompleksu Stožice vložilo tožilstvo. Obtožnica tako še ni pravnomočna.

Tožilstvo je obtožnico vložilo v začetku julija. Kot smo pisali v članku Nova obtožnica za Jankovića in druščino: tokrat zaradi nakupa prostorov v Stožicah, naj bi Energetika Ljubljana po posredovanju župana Zorana Jankovića za tri milijone evrov kupila prostore za hladilno strojnico v Stožicah od Grepa, čeprav ta sploh ni bil lastnik, v že prej podpisani pogodbi pa naj bi bilo določeno, da Energetika prostore dobi brezplačno.

Poleg Jankovića naj bi bili obtoženi še njegov sin in šef družbe Electa Damijan Janković, direktor Energetike Ljubljana Hrvoje Drašković, Zlatko Sraka iz Energoplana, Uroš Ogrin iz Gradisa ter Boštjan Stamejčič iz Baze Dante. Med obtoženimi naj bi bila še ena pravna oseba.

Zaradi ugovorov obtožnica torej slaba dva meseca po vložitvi še ni pravnomočna. Če bo sodišče ugodilo ugovorom, lahko obtožnico zavrne. V nasprotnem primeru se primer preseli na sodišče. Sodnik razpiše predobravnavni narok, na katerem se obdolženci izrečejo o krivdi. Če te ne priznajo, se začne sojenje.

Prispevek Planeta o novi obtožnici:

Novinar: Vitomir Petrović. Video: Planet.

Maja 2010, ko so občina, Energetika in Grep sklepali posel o nakupu prostorov za hladilno strojnico, je potekala gradnja javnega dela stadiona Stožice. Takrat je bilo že jasno, da bo gradnja stala občutno več od vrednosti, navedene v pogodbi z Grepom iz marca 2008 (81 milijonov evrov). Foto: STA

Zastoj v zadevi Stožice zaradi menjave sodnice

Janković ima trenutno sicer, kot smo pisali v članku Janković: Dokazal bom svojo nedolžnost, odprta še dva sodna postopka. Tako se na sodišču že zagovarja zaradi drugih domnevno spornih poslov, povezanih s financiranjem gradnje javnega dela športnega parka Stožice.

V tako imenovani zadevi Stožice tožilstvo devetim fizičnim osebam očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, goljufijo v škodo EU, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in ponareditev ali uničenje poslovnih listin.

Jankoviću med drugim očita podpis po mnenju tožilstva sporne pogodbe v višini 1,8 milijona evrov za domnevno fiktiven najem parkirišč v Stožicah. S to potezo je Grep postal kreditno sposobno podjetje in je pri NLB leta 2010 lahko najel več kot 50 milijonov evrov posojila. Občina je na ta račun dobila 9,4 milijona evrov iz proračuna in evropskih sredstev, pri čemer naj bi zahtevku za izplačilo sofinanciranja, naslovljenemu na ministrstvo za šport, priložila ponarejeno situacijo družbe Grep.

Septembra lani je obtožnica v tej zadevi postala pravnomočna, a še pred izvedbo predobravnavnega naroka je obramba dosegla menjavo sodnice. Kdaj bo nova sodnica začela obravnave, za zdaj ni znano.

Zadeva Gratel pri višjih sodnikih

Drugi odprti postopek pa je zadeva Gratel, v kateri je sodišče marca letos izdalo oprostilno sodbo, a se je tožilstvo pritožilo. Tožilstvo Jankoviću očita nepravilnosti v zvezi z donacijo gradbenega podjetja Gratel. To je pred več kot desetimi leti v Ljubljani za telekomunikacijsko družbo T2 gradilo optično omrežje in takrat Ljubljanskemu gradu plačalo 500 tisoč evrov donacije zaradi škode, ki naj bi jo občini povzročilo z gradnjo. Tožilstvo meni, da je šlo za podkupnino, da je družba lahko nadaljevala delo, potem ko jim je občina preklicala dovoljenje za delo. Mestna inšpekcija postopka, s katerim je ugotovila, da dovoljenje ni veljavno, po oceni tožilke ni vodila na lastno pobudo, temveč na pobudo župana, ki naj bi s tem pritiskal na Gratel.

Tožilka Blanka Žgajnar podrobnosti pritožbe ne izda. "Pritožba je bila vložena zaradi zmotno ugotovljenega dejanskega stanja," so skopi s pojasnili na tožilstvu, kjer zdaj čakajo odločitev višjega sodišča.