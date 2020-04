Obtoženi v zadevi odrezana roka vztrajajo pri nedolžnosti

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes začela glavna obravnava v t. i. zadevi odrezana roka. Četverica obtoženih, to je Sabastian Abramov, njegova starša Tinka Huskić in Gorazd Colarič, ter Abramovo dekle Julija Adlešič, so tako kot na predobravnavnem naroku tudi tokrat zanikali krivdo. Tožilec je v uvodu predstavil obtožnico.

Obtožnica omenjeni četverici očita poskus zavarovalniške goljufije. Abramov, Huskićeva in Adlešičeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Abramov in Adlešičeva sta zaradi ponovitvene nevarnosti od 8. marca lani v priporu. Sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča jima je nazadnje pripor podaljšal do 27. maja, piše STA.

Adlešičeva si je januarja lani odrezala levo roko

Trdi, da je šlo za nesrečo pri žaganju vej s krožno žago, a je po mnenju tožilca Sedina Kičina to storila namerno, da bi od zavarovalnic dobila odškodnino. Adlešičevo je namreč Abramov pred tem življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. Po besedah tožilca se ji je v primeru invalidnosti obetalo vsaj 1,22 milijona evrov odškodnine.

Po prebrani obtožnici je Colarič dejal, da ne razume, kaj je sploh naredil narobe, ter napovedal, da se bo zagovarjal. Za zagovor sta se odločila tudi Abramov in Huskićeva, Adlešičeva pa je pripomnila, da se ne bo zagovarjala, saj nima kaj dodati k zagovoru v preiskavi. Njihovi zagovorniki na obtožnico niso imeli nobenih pravnih ugovorov. Tudi sestava sodnega senata jih ni zmotila.

Foto: STA

Adlešičeva, Abramov in Huskićeva so vztrajali pri zagovorih v preiskavi, povsem pa ga je spremenil Colarič. V preiskavi je namreč dejal, da sta njegov sin in Adlešičeva celotno zadevo skrbno načrtovala. Tokrat pa je zatrdil, da temu ni tako in da je šlo za delovno nesrečo. Dodal je, da je med preiskavo govoril pod pritiskom kriminalistov, poleg tega pa je bil pod vplivom močnih pomirjeval.

Abramov je izrazil začudenje, zakaj se je sodišče odločilo za pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, saj ne on ne Adlešičeva vsaj že pol leta nimata nobenega življenjskega ali nezgodnega zavarovanja. Drago zavarovanje za Adlešičevo pa je komentiral z besedami, da so bili vsi v družini zavarovani pri več zavarovalnicah, saj so jim zavarovalniški agenti neprestano vsiljevali pogodbe, poroča STA.

Glavna obravnava 30. aprila

Čeprav je Huskićeva napovedala, da se bo zagovarjala, je dejala le, da vztraja pri zagovoru v preiskavi, ter enako kot Colarič ni želela odgovarjati na vprašanja tožilca. Glavno obravnavo bodo bo po napovedi sodnice Marjete Dvornik nadaljevali 30. aprila, ko bo pred sodni senat stopilo več prič.

Foto: Uroš Maučec

Sicer je sodnica že pred časom ugodila predlogu obrambe in iz spisa izločila nekatere dokaze, ker so bili pridobljeni nezakonito. Gre za zapisnike o zaslišanju staršev Adlešičeve in izvedenska mnenja, ji so nastala na podlagi izjav njenih staršev. Abramov zagovornik Mitja Pavčič meni, da so bili izločeni vsi ključni dokazi. Tožilec Sedin Kičin je nasprotnega mnenja.

Obtožnico zoper četverico je tožilstvo vložilo konec julija lani, še navaja STA.