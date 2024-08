Obtoženi uboja na Tolminskem krivde ne priznava

V gostinskem lokalu na Tolminskem je konec februarja prišlo do spora med gosti lokala. Osumljeni naj bi dvakrat zabodel 25-letnika, ki je zaradi poškodb umrl, poškodoval pa naj bi tudi 34-letnika, ki je posegel vmes.

Obtožnica, ki jo je novogoriško tožilstvo predstavilo na predobravnavnem naroku, obtoženca bremeni dveh kaznivih dejanj, in sicer uboja in hude telesne poškodbe, ki naj bi jo bil povzročil iz malomarnosti. Štrukelj je po obtožnici kaznivi dejanji zagrešil v stanju zmanjšane prištevnosti, ki je bila posledica osebnostne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola in kanabinoidov, poroča Večer.

Uboj na mah?

V petkovem predobravnavnem naroku Štrukelj, ki je od konca februarja v priporu, krivde ni priznal, obramba pa bo v procesu sojenja skušala dokazati, da je obtoženemu moč očitati uboj na mah in ne uboja.

Sojenje bo predvidoma steklo konec septembra, ko bodo na glavni obravnavi zaslišali nekatere priče, izpovedi drugih pa prebrali. Tožilstvo predlaga, da Štruklju sodi kazenski senat in ne sodnik posameznik.