Na. R.

Torek,
9. 9. 2025,
9.38

Torek, 9. 9. 2025, 9.38

1 ura, 1 minuta

Obsežna akcija: na območju Triglava iščejo 84-letno žensko

Na. R.

Antonija Uršula Klopčič, Britof, pogrešana oseba | Ker osebe z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policija prosi za pomoč javnost .  | Foto PU Kranj

Ker osebe z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policija prosi za pomoč javnost . 

Foto: PU Kranj

Kranjske policiste so v ponedeljek proti večeru obvestili, da pogrešajo 84-letno Antonijo Uršulo Klopčič iz Britofa v občini Kranj. Visoka je okoli 165 centimetrov, je srednje postave in ima kratke sive lase. Poleg policistov, policistov gorske policijske enote in posadke helikopterja Letalske policijske enote v iskalni akciji sodelujejo tudi gorski reševalci.

Oblečena je bila v hlače svetlo zelene barve (pumparice) do kolen, v rdeče visoke nogavice in obuta v pohodne čevlje. Zgoraj je imela oblečeno karirasto rdeče-modro srajco, čez njo pa po vsej verjetnosti bluzo bež barve.

Na glavi je imela zelen safari klobuk, na hrbtu pa temno moder nahrbtnik. V nahrbtniku je imela dodatna oblačila in verjetno nekaj hrane in pijače. S seboj je imela tudi pohodne palice.

Proti Triglavu v ponedeljek zjutraj

Pogrešana je v ponedeljek zjutraj skupaj s svojimi bližnjimi odšla iz Krme proti Triglavu. Po do zdaj znanih podatkih naj bi se na Kredarici udeležila Svete Maše in nato opoldne okoli 10. ure odšla s Kredarice nazaj proti Krmi.

Ker se svojci s pogrešano osebo v popoldanskem času v Krmi niso dobili, so zaprosili za pomoč. Pohodnica je v dobri kondiciji. Pot pozna in je izkušena planinka. Mobitela nima s seboj.

LPE na območju Kredarice | Foto: Policija LPE na območju Kredarice Foto: Policija Helikopter letalske policijske enote (LPE) je pregledal območje in na Kredarico prepeljal gorske reševalce Gorske reševalne službe (GRS) Mojstrana. Trenutno potekajo aktivnosti za izsleditev pogrešane na območju Triglava. Sodelujejo tudi gorski reševalci GRS Bohinj, so še sporočili s Policijske uprave Kranj. 

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo najbližji policijski postaji, Policijski postaji Bled (04 575 72 00), pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.
