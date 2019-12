Obnova Trubarjeve bo dražja za več kot pol milijona evrov

Obnova Trubarjeve ceste v Ljubljani bo dražja za 834.760 evrov, ker je Mestna občina Ljubljana z družbama KPL in Nigrad novembra sklenila aneks zaradi nepredvidenih del pri prenovi Trubarjeve in priključnih ulic. Pogodba, vredna 4,07 milijona evrov, se je z aneksom tako podražila za kar 17 odstotkov.

Aneks so podpisali zaradi nepredvidenih del, ki so večinoma povezana s prenovo ploščadi Prešernovega trga, deloma pa gre tudi za dela na območju Trubarjeve, ki so se med gradnjo pokazala za potrebna in prvotno niso bila predvidena.

Gradbeni delavci bodo delo nadaljevali tudi pozimi, prilagajali pa ga bodo vremenskim razmeram. Obnovo Trubarjeve naj bi končali do konca maja 2020. Sledil bo 120-dnevni rok, v katerem bo opravljen kvalitativni pregled in bosta izvajalca lahko odpravila morebitne napake, navaja Dnevnik.

Projekt prenove so pripravili v biroju Atelierarhitekti

Mestna občina Ljubljana je prenovo Trubarjeve začela 25. februarja. Dela so najprej stekla na delu od Prešernovega trga proti Resljevi cesti, potekajo pa po posameznih odsekih. Na tak način so želeli na občini zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje lokalov ob gradbišču.

Foto: Ana Kovač

Prenova bo Trubarjevi dala povsem nov videz. Med drugim bodo izvedli obnovo in gradnjo kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda, optične infrastrukture in javne razsvetljave.

Prenovili bodo tudi priključne ulice, in sicer Obrežno stezo, ulico Za čreslom, Kastelčevo, Znamenjsko in Usnjarsko ulico do Petkovškovega nabrežja na jugu, Resljevo cesto do Zmajskega mostu ter Prečno in Vidovdansko ulico na severu.