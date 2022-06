Obnorela je Slovenijo, je zdaj na vrsti Evropa? #foto

Vesna Kaloh, dr. dent. med., specialistka čeljustne in zobne ortopedije, je priznana ortodontka, ki je o svoji zobni ščetki razmišljala že v otroštvu, ko je pri delu opazovala svojega očeta, pred nekaj leti pa se je s projektom lastne zobne ščetke začela ukvarjati bolj resno. Pri tem je največ pozornosti namenila ščetinam, ki so, kot pravi, zelo pomembne. Pomembna sta njihova razporeditev in predvsem material. Če so v ravni liniji, nastane težava, ker ne sežejo v medzobne prostore, zato se je odločila, da bodo v neenakomernih linijah. Pri raziskovanju in uporabi ustreznega materiala pa se je povezala z vrhunskimi strokovnjaki iz Kobeja na Japonskem. Že leta in leta za izdelavo ščetin uporabljajo enak material, v obširni raziskavi ugledne japonske dentalne univerze Kanagawa, kjer so raziskovali učinke črnega kremena z otoka Hokaido na zobne obloge, pa so ugotovili, da zobna ščetka z impregniranimi ščetinami iz črnega kremena do 40 odstotkov učinkoviteje odstrani zobne obloge kot navadna zobna ščetka.

Veliko pozornosti so namenili materialu in obliki zobne ščetke. Foto: osebni arhiv

Zobne ščetke v celoti izdelane na Japonskem

Po dobrem letu dni aktivnega sodelovanja so imeli končni izdelek skoraj v rokah. Medtem ko so Japonci iskali najprimernejšo kombinacijo vsebnosti črnega kremena v ščetinah, se je dr. Kalohova posvetila obliki glave. Ko so bili zadovoljni z materiali in obliko ščetke, so bila na vrsti številna testiranja in pretvorbe. Zahtevnim preverjanjem kakovosti je sledilo testno lansiranje na trg. Najprej so izbrali japonskega, kmalu zatem pa še nekaj drugih držav Azije. Nato so poskusili še v nekaj evropskih državah in odzivi so bili dobri, v Evropi celo nekoliko boljši kot v Aziji. Prav zato so se odločili, da ščetko še nekoliko nadgradijo in gredo v proizvodnjo. Takrat so izbrali ime ščetke, Premium toothbrush VBO-SAN, in nato je napočil čas za serijsko proizvodnjo.

Premium zobne ščetke v celoti izdelajo na Japonskem, pod budnim očesom tamkajšnjih kolegov, ki so sodelovali pri oblikovanju produkta, zdaj pa skrbijo za kakovost.

"Izredno veseli smo dolgoročnega sodelovanja z dr. Vesno Kaloh, ki je Key Opinion Leader projekta razvoja Premium zobne ščetke VBO," je povedal Koki Tanaka, član japonske ekipe razvoja Premium zobne ščetke VBO. Foto: osebni arhiv

Kakšni so bili prvi odzivi na slovenskem trgu?

V Slovenijo je prva pošiljka prispela lani pozno jesen in kmalu je ščetka postala prava prodajna uspešnica njihove spletne trgovine. Hitro je zaokrožila po Sloveniji in odzivi ljudi so bili odlični, pove Kalohova.

Odzivi uporabnikov v Sloveniji so odlični. Foto: osebni arhiv "Veliko mi tudi pomenijo pozitivni odzivi mojih kolegov zobozdravnikov. Mnogi med njimi so pokazali tudi interes, da bi jo prodajali v svojih ordinacijah, kar je zame še dodatna pohvala in velik zagon za v prihodnje. Trenutno je tako, da proizvodnja ščetk skoraj ne dohaja prodaje v Sloveniji, zato že nekaj časa pripravljamo vse potrebno za korenito razširitev proizvodnje, ki bo omogočala proizvodnjo za pokritje tudi drugih evropskih trgov," dodaja.

"Veliko mi tudi pomenijo pozitivni odzivi mojih kolegov zobozdravnikov," je povedala dr. Vesna Kaloh. Foto: osebni arhiv

Trenutno največji del prodaje poteka prek spletne trgovine, nekaterih lekarn in ordinacij, po novem lahko Premium zobno ščetko VBO kupite v vseh specializiranih trgovinah Sanolabor, prodajo pa želijo še razširiti. Med načrti za prihodnost je širitev proizvodnje in vstop na nove evropske trge.