Zdravnica ima vsega dovolj, zato se je odločila za radikalno potezo

Vesna Kaloh navaja, da na nepravilnosti opozarjajo že vrsto let in prosijo za spremembe, a so vedno preslišani. Fotografija je simbolična. Foto: Getty Images

"Nikoli si nisem mislila, da bom vrnila koncesijo," v javnem pismu piše Vesna Kaloh, dr. dent. med., specialistka čeljustne in zobne ortopedije. Je direktorica podjetja Digitalno zobozdravstvo VBO d. o. o. in nosilka zdravstvene dejavnosti v omenjenem podjetju, ki izvaja ortodontske storitve prek koncesijske pogodbe. "Odločila sem se prekiniti pogodbeno koncesijsko razmerje, saj žal ne vidim možnosti za nadaljevanje sodelovanja," je zapisala. Pismo objavljamo v celoti in brez lektorskih popravkov.

Nikoli si nisem mislila, da bom vrnila koncesijo. Še manj sem si mislila, da bodo razlogi za vrnitev takšni kot so. Za odpoved koncesijske pogodbe smo se v podjetju odločali zadnji dve leti, a smo zaradi otrok, ki so v ortodontski obravnavi ali na njo še čakajo, vedno stistnili zobe in nadaljevali z delom. Sedaj pa to žal ni več mogoče. Želimo pa, da javnost izve prave in resnične razloge za to odločitev. In sicer:

Otroci predolgo čakajo na ortodontsko obravnavo (tudi do 9 let!) in je posledično niso deležni takrat, ko bi jo po strokovni doktrini potrebovali.

Ko pridejo na vrsto, jim ne moremo nuditi najsodobnejših oblik ortodontske obravnave, s katerimi hitreje, učinkoviteje in manj boleče dosegamo boljše rezultate.

Seštevek zapisanega nam onemogoča delati v skladu z našimi strokovnimi prepričanji in posledično ne moremo pacientom (otrokom) nuditi najboljše rešitve za njih.

Zavedam se, da sem z odpovedjo koncesijske pogodbe sprejela velik riziko, saj bo naša ordinacija v bodoče odvisna zgolj od samoplačnikov.

Na zahtevno pot ortodontke se nisem podala zaradi denarja, ampak zaradi želje pomagati otrokom s primerno obravnavo, v primernem času. Nikakor ne želim biti nosilka zdravstvene dejavnosti koncesijke pogodbe le zaradi socialne varnosti in ob tem delati v nasprotji s svojimi strokovnimi prepričanji. Tudi zavoljo tega, da sprejemem ta riziko, ki mu sama težko rečem poslovni, saj sem v prvi vrsti ortodont, ki vedno sledi vsaj minimalnim standardom strokovnosti. Prepričana sem, da sem to sama in s celotno svojo ekipo že večkrat dokazala v 10ih letih samostojnega delovanja in pred tem še moj oče, ki je našo zobozdravstveno pot pričel pred 30imi leti.

S tem odzivom bi javnosti želela tudi podrobneje razložiti dejstva zaradi katerih smo vrnili ortodontsko koncesijo:

Postopek vpisa otroka za prvi pregled pri ortodontu in kasneje v čakalno knjigo za aparat

Otroku najprej izda napotnico za ortodontsko zdravljenje njegov zobozdravnik. Potem starši oddajo napotnico preko e-sistema, ki sam določi datum prvega pregleda. Datum za prvi pregled je odvisen od nujnosti obravnave. Poznamo "redno", "hitro" in "zelo hitro". V kolikor je stopnja nujnosti "redno" ali "hitro", se na prvi pregled čaka okoli 4 leta, pri stopnji nujnosti "izredno hitro" pa en mesec. Na prvem pregledu ortodontka pregleda otroka in oceni ali je stopnja nujnosti na napotnici ustrezna - pomeni, da lahko ortodont na podlagi pregleda in znanih parametrov glede nepravilnosti postavitve zob, spremeni stopnjo nujnosti, kar vpliva na vpis v čakalno knjigo za pričetek ortodontske obravnave s fiksnim aparatom. Na obravnavo pa se potem čaka še dodatnih 6 let (redno), in 2 - 3 leta (hitro). V kolikor ortodont oceni, da je stopnja nujnosti res "izredno hitro", potem pa se obravnava prične znotraj enega leta. Takšnih primerov je zelo malo; zgolj 2 - 3 primeri na leto.

Na tej točki je nujno poudariti, da je tudi pri večinih tistih, ki imajo stopnjo nujnosti "redno", primerno z obravnavo pričeti najkasneje v roku enega leta (odvisno od posameznika; pri nekaterih lahko pričnemo tudi takoj) in nikakor ne po 9 letih. To v praksi pomeni, da v kolikor otrok dobi napotnico za ortodontsko opbravnavo pri starosti 9 let, bo z ortodontsko obravnavo pričel šele pri svojih 18ih letih! Predstavljajte si kaj se zgodi z nepravilno postavitvijo zob otroka v teh devetih letih. Lahko vam povemo, da se zgolj poslabša. Ravno tako je bistveno otežena skrb za ustno higieno, saj pri tistih z nepravilno postavljenimi zobmi, le -te bistveno težje pravilno očistimo. O potencialnih stiskah otrok zaradi slabše samopodobe pa raje niti ne govorim. Za nameček pa bo z ortodontsko obravnavo tak otrok končal šele pri 21ih ali 22ih letih, saj obravnave s fiksnim aparatom lahko trajajo tudi do 3 ali 4 leta. V času, ko ima otrok na zobeh klasični fiksni aparat je za ustno higieno še težje poskrbeti.

Vesna Kaloh, dr. dent. med., specialistka čeljustne in zobne ortopedije, je prejemnica naziva Moja zdravnica 2019 po izboru bralcev Vive. Foto: STA

Zakaj so čakalne vrste za prvi pregled in za ortodontsko obravnavo (pre)dolge

Razlogov je več:



- Prvi je količina plačanih novih primerov. Plačnik ortodontskih storitev v koncesijskem pogodbenem razmerju je "ZZZS", ki plača le 60 novih primerov na leto. Ordinacija s koncesijsko pogodbo tako lahko v obravnavo sprejme le 5 pacientov na mesec, kar je vsaj 20 krat premalo glede na potrebe.

- Drugi razlog je način plačevanja opravljenih storitev. Večkrat smo že pozvali pristojne organe, da naj spremenijo sistem plačila koncesijkih storitev na način, da omogočijo ortodontom (torej izvajalcem koncesijskih pogodb) pričetek obravnave s toliko otroki, kot jih zmorejo in to ustrezno plačajo. Sedaj imamo namreč enoten sistem, ki vsem izvajalcem plača omenjenih 60 primerov in niti enega več. Ob tem smo večkrat predlagali, da bi se uvedel tovrstni participatorni način plačila storitev in sicer na način, da za vse večje ortodontske nepravilnosti še vedno v celoti obravnavo krije sedanji plačnik ZZZS, v primerih, ko gre za manjšo nepravilnost, pa bi starš imel možnost doplačati del vrednosti obravnave. Pri tistih z minimalnimi ortodontskimi storitvami pa bi starši (kot že sedaj) v celoti samoplačniško pokrili ortodontsko obravnavo. Skratka; večja kot je ortodontska nepravilnost, večji delež plača ZZZS in manj doplačajo starši ter obratno.

- Tretji razlog pa je način obravnave, ki ga plača plačnik. Torej, ZZZS kot plačnik plača le ortodontsko obravnavo s klasičnim fiksnim aparatom. Gre za obravnavo, ki terja na eni strani daljši čas obravnave in na drugi strani tudi bistveno več ur specialista ortodonta za stolom, kot sodobnejši načini z nevidnimi zobnimi aparati. Tako lahko z nevidnimi zobnimi aparati bistveno hitreje, natančneje in kvalitetneje opravimo ortodontsko storitev.

Kot vidite, v našem primeru ne gre le za kritiziranje, ampak ponujamo tudi konkretne rešitve. V kolikor bi torej zgolj spremenili način plačevanja kot je zapisano zgoraj in otrokom privoščili modernejšo in hitrejšo ortodontsko obravnavo bi v zgolj nekaj letih bili povsem brez (pre)dolgih čakalnih vrst. Slednje pa, kot rečeno, nikakor niso v skladu z doktrino in minimalnimi standardi, kot jih veleva stroka. Pred parimi dnevi pa smo lahko na RTV SLO prebrali, da je ZZZS uspel ustvariti slabih 80 MIO EUR dobička. Denarja za otroke in njihove zobe je torej več kot dovolj.

Bomo pa mi z našo ekipo vedno na razpolago, da pomagamo in ponudimo naše strokovno znanje tudi znotraj koncesijskega sistema, a le pod pogojem, da bomo lahko zadostili minamalnim strokovnim standardom, ki jim v danem trenutku žal ne moremo. Ob tem pa smo že pričeli komunikacijo s predstavniki Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega doma Maribor, saj si želimo čimprej najti ustrezno menjavo za naše otroke, da slednji ne bodo predolgo brez ortodontske obravnave.

Za zaključek pa bi želeli poudariti, da si nikakor nismo želeli sprejeti takšne odločitve, a nam žal ni preostalo drugega. Že vrsto let opozarjamo na te nepravilnosti in prosimo za spremembe, a smo vedno preslišani. Glede na to, da so v zelo kratkem času brez izvajalca ortodontskega programa ostali otroci na Ptuju in v Celju ter bodo sedaj ostali še v Mariboru, upamo, da bo to primeren signal za odločevalce in bodo kaj spremenili v dobro otrok.

Lepo vas pozdravljam,

Vesna Kaloh, dr. dent. med., spec. čeljustne in zobne ortopedije