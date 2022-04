Oblačnost bodo popestrile občasne padavine

Konec tedna bo prevladovala oblačnost, ki jo bodo danes in jutri popestrile občasne padavine. Danes dež, jutri pa se bo meja sneženja ponekod spustila do nižin. Zjasnilo se bo šele v ponedeljek, ko se bodo temperature ponekod znova spustile pod ledišče.

Danes bo oblačno, občasno bodo krajevne padavine, popoldne tudi plohe. Meja sneženja bo med 1000 in 1500 metri. Ob morju bo sredi dneva in popoldne pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, v alpskih dolinah okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri bo večinoma oblačno, občasno bodo padavine, meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V nedeljo bo pretežno oblačno. V Prekmurju in na Štajerskem bo pihal severni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. V ponedeljek bo delno jasno s hladnim jutrom.