Objavljena navodila policistom o ravnanju z migranti

V danes objavljenih policijskih dokumentih iz lanskega leta po mnenju AI Slovenija izstopa navodilo, da morajo policisti v primeru prijetja ilegalnih migrantov, ki podajo zahtevo za mednarodno zaščito, upoštevati prisotnost hrvaškega policista in tolmačiti, da je zahtevo za mednarodno zaščito podal na Hrvaškem. Po prepričanju predstavnikov nevladnih organizacij je s tem navodilom policija samovoljno razveljavila pravico do mednarodne zaščite, poroča TV Slovenija.

"Slovenska policija izvaja prepovedano zavračanje in pri tem sodeluje s hrvaškimi organi. Na splošno lahko rečemo, da v zvezi s slovensko policijo nismo zaznali očitkov o nasilju, medtem ko je v medijih ogromno očitkov na račun hrvaške policije. Vendar pa gre pri tem za administrativne ukrepe. Država je to storila tudi pri izbrisanih, kjer je vse opravila s svinčnikom oziroma radirko," je menil Blaž Kovač iz AI Slovenija.

Posebna obravnava Maročanov in Alžircev

Policija očitke o samovoljnem ali nezakonitem ravnanju že vseskozi zavrača, navaja televizija. "Če se pri tem postopku najdejo dokazi, da je oseba prišla iz Hrvaške in je znotraj zakonitega roka, se jo najavi in v neformalnem postopku vrača. Druga kategorija oseb so te, ki izrazijo namero, da bodo zaprosile za mednarodno zaščito," pa je pojasnil vodja oddelka za državno mejo in tujce pri Policijski upravi Koper Viljem Toskan.

V dokumentih je po poročanju televizije tudi navodilo o posebni obravnavi Maročanov in Alžircev. To pa je po opozorilih Kovača prepovedano etnično profiliranje, saj se omejuje gibanje prosilcev za mednarodno zaščito iz Maroka in Alžirije na centru za tujce. Vodstvo policije se je po navedbah Kovača za to odločilo, čeprav so iz preteklih odločitev vedeli, da to ne bo zdržalo sodne presoje.

V AI Slovenija poudarjajo, da je njihova zahteva zgolj to, da se vsakega posameznika obravnava posebej in da ima ta pravico do sodnega varstva.