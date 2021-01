Objavljen razpis za izgradnjo muzeja islamske skupnosti

Porić je za STA pojasnil, da so gradbeno dovoljenje za muzej že pridobili, z danes objavljenim razpisom pa zgolj zbirajo ponudbe. Časovni okvir in višino sredstev pa bodo lahko komentirali po koncu razpisa.

V razpisu iščejo izvajalce gradbeno-obrtniških del ter strojne in elektroinštalacije.

Muzej islamske skupnosti bi dopolnjeval program islamskega kulturnega centra, je pojasnil Porić. Z njim bi obiskovalcem predstavili islamsko kulturo, civilizacijo in zgodovino. Obiskovalcem želijo ponuditi pogled tako v islamsko skupnost v Sloveniji kot tudi v sam islam.

Temeljni kamen za islamski kulturni center in džamijo so simbolično položili septembra 2013, gradnjo so začeli maja 2015. Prvo molitev so verniki v džamiji opravili 7. februarja 2020.