Objavljamo odziv iz kabineta Boruta Pahorja na intervju z Vladimirjem Prebiličem

"Pretekli vikend sem na portalu Siol.net zasledila članek oziroma intervju s predsedniškim kandidatom gospodom Prebiličem in bi samo prijazno želela opozoriti na eno netočnost pri zastavljenem vprašanju glede STA. In sicer pri vprašanju: Aktualni predsednik Borut Pahor se do vprašanja obstoja Slovenske tiskovne agencije (STA) ni opredelil," so opozorili iz kabineta predsednika Pahorja in zapisali, da ta navedba ne drži.

"Predsednik republike Borut Pahor se je do vprašanja obstoja STA večkrat javno opredelil oziroma je celo aktivno poskušal posredovati med direktorjema. V nadaljevanju posredujem nekaj informacij in objav v zvezi s tem:

Predsednik Pahor je 1. decembra 2020 na njegovo prošnjo sprejel direktorja Slovenske tiskovne agencije Bojana Veselinoviča v zvezi z vprašanjem financiranja in delovanja STA.

2. decembra 2020 se je predsednik Pahor o tem po telefonu pogovarjal tudi z direktorjem Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje Urošem Urbanijo. Tedaj je predsednik ocenil, da 'Slovenska tiskovna agencija kot agencijski servis opravlja pomembno poslanstvo v javnem interesu. Zato njen obstoj ne sme biti ogrožen'. V tem smislu je pozval vlado in vodstvo agencije, da skladno s predpisi razčistita vprašanja, zaradi katerih je prišlo do zastoja financiranja STA.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 7. septembra 2021 v Predsedniški palači priredil delovno srečanje z direktorjem Slovenske tiskovne agencije Bojanom Veselinovičem in direktorjem Urada vlade za komuniciranje Urošem Urbanijo. Delovno srečanje je bil poskus iskanja rešitev za vprašanja, zaradi katerih je prišlo do zastoja financiranja javne službe STA. Predsednik Pahor je v izjavi dejal, da je 'z veseljem ugotovil, da sta se danes oba direktorja izrekla, da sta pripravljena na nadaljevanje dialoga. Oba tudi soglašata, da se bosta potrudila za takšne dopolnitve pogodbe, da jo bosta lahko v kratkem podpisala in tako poskrbela za rešitev vprašanja rednega financiranja STA'.

Iz intervjuja predsednika republike za časnik Svet24 (20. december 2020): Kako komentirate dogajanje, povezano s Slovensko tiskovno agencijo? K meni je tisti dan, ko je to izbruhnilo, prišel direktor Slovenske tiskovne agencije. Poslušal sem ga, pogovorila sva se in poskušal sem razumeti tisto, kar bi moral razumeti, da sem potem opravil razgovor tudi z direktorjem Ukoma. Zdelo se mi je, da bom naredil največ in najbolj prav, če bom oba pozval, da se dobita in pogovorita, kaj in kako bosta storila, da bo to dobro za spoštovanje obveznosti, ki jih ima STA do ustanovitelja oziroma lastnika, kot tudi to, da bo STA prišel do svojega financiranja. Slovenska tiskovna agencija je zelo pomembna institucija. Je agencija, brez katere si res ne znam predstavljati slovenske medijske krajine. Vlada je dolžna zagotoviti vse, da ji omogoči normalno profesionalno delo. To se mi zdi ena takih stvari, ki jezijo javnost. Ko celo tisti del javnosti, ki je vladi naklonjen, malček dvigne obrvi in se vpraša, ali je res treba iti tako daleč."