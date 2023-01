Obilno sneženje povzročalo težave, podrtih veliko dreves

Obilno sneženje je ponoči povzročilo precej preglavic enotam gasilcev, cestnim podjetjem in drugim službam predvsem na območju Štajerske, Koroške, Zasavja in Dolenjske. Preko cestišč se je po do sedaj zbranih podatkih podrlo več kot 163 dreves. Zaradi podrtega drevja in obilnega snega je bilo zaprtih tudi nekaj cest, poroča center za obveščanje. Padavine se bodo čez dan znova razširile nad večji del Slovenije.

Regijski centri za obveščanje so zabeležili 58 dogodkov in za sanacijo posledic na terenu aktivirali 36 prostovoljnih in tri poklicne gasilske enote. Na območju občine Podvelka so zaradi poškodovane elektrodistribucijske infrastrukture odjemalci ostali brez dobave električne energije.

Zaradi podrtega drevja in obilnega snega je bilo zaprtih tudi nekaj cest, poškodovano eno vozilo, v Ždinji vasi v občini Novo mesto pa je sneg ogrožal streho objekta, so še navedli v centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Prometnoinformacijski center poroča o popolnih zaporah cest zaradi odstranjevanja snega in podrtega drevja na relacijah Ožbalt−Kapla, Ig−Rakitna, Ruta−Lovrenc na Pohorju−Rogla, Solčava−Črna na Koroškem na odseku Koprivna−Sleme, Graška Gora−Šmiklavž, Dravograd−Trbonje, Slovenj Gradec−Pungart, Ribnica−Ribniška Koča, Radlje−Radeljski prelaz.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na relacijah Col−Črni Vrh in na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Čez prelaze Korensko sedlo in Jezerski vrh so obvezne verige. Cesta čez prelaz Ljubelj je na avstrijski strani zaprta.

Padavine se bodo popoldne razširile nad vso državo

Danes bo na Primorskem sprva delno jasno, popoldne se bo pooblačilo. Pihala bo šibka burja. Drugod bo oblačno, padavine se bodo od vzhoda znova razširile nad večji del Slovenije. Po nižinah bo povečini deževalo, nad nadmorsko višino okoli 500 m pa snežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri bo sprva povsod oblačno, na jugovzhodu bodo sprva še rahle padavine. Popoldne se bo na zahodu delno razjasnilo, drugod bo ostalo oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od −2 do 4, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.