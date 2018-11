Obeta se nam nova definicija kilograma

Kilogram je od leta 1889 definiran s kosom iz platine in iridija, ki ga hranijo na obrobju Pariza. Vse enote mase se trenutno izpeljujejo iz tega t. i. mednarodnega prototipa kilograma - od mikrograma zdravil, kilograma jabolk, do tone cementa.

Težava pa je v tem, da ta prototip nima ves čas enake teže. Čeprav je pod tremi steklenimi zvonovi, se na njem nabereta prah in umazanija, nanj pa vpliva tudi atmosfera. Včasih ga morajo celo oprati.

"Živimo v modernem svetu. V atmosferi so onesnaževalci, ki se lahko primejo na maso," je povedal specialist za inženirstvo in materiale Ian Robinson z britanskega nacionalnega inštituta za fiziko. Ko ga vzamejo iz zaščite, je rahlo umazan, vendar pa lahko celoten postopek čiščenja ali rokovanja z valjem spremeni njegovo težo, je pojasnil znanstvenik. "To torej verjetno ni najboljši način za določanje mase," je še povedal, kot na spletu poroča tiskovna agencija Reuters.

V petek bodo odločali o uvedbi "elektronskega kilograma"

V palači v francoskem Versaillesu se tako ta teden sestajajo največji strokovnjaki za meroslovje pri Mednarodnem uradu za uteži in mere, ki bodo v petek odločali o uvedbi "elektronskega kilograma" kot osnove za določanje mase.

Ta bo temeljil na vrednosti Planckove konstante, na podlagi katere je s Kibblovim mehanizmom mogoče izmeriti natančno maso predmeta, pri čemer se uporabi natančno izmerjena elektromagnetna sila.

Doslej so manjše mase merili z deljenjem večjih mas, kar je bilo zelo težko, je pojasnil Robinson. "Nova tehnika pa nam omogoča, da se masa izmeri neposredno na katerikoli skali želimo, in to je velik korak naprej," je poudaril.

V petek bo v Versaillesu potekalo tudi glasovanje o spremembi definicije še treh drugih enot iz Mednarodnega sistema enot, in sicer ampera, joula in mola, piše na spletni strani mednarodnega urada. Štiri nove definicije se bodo pridružile sekundi, metru in kandeli, ki so jih že na novo definirali. Tako bo vseh sedem enot iz mednarodnega sistema stabilnih in uporabnih.

Medtem ko je definiranje sekunde leta 1967 prispevalo k lažjemu komuniciranju v svetu prek sistema GPS, bodo nove štiri definicije vplivale na področja znanosti, trgovine, zdravja in okolja. Za običajne potrošnike, ki kupujejo moko ali banane, pa se ne bo kaj dosti spremenilo.