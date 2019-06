Obdolženim ugrabitve Belokranjca podaljšali pripor

Trem tujcem, obdolženim, da so pred mesecem dni ugrabili 79-letnega Belokranjca Miroslava Moravca, je novomeško okrožno sodišče za en mesec podaljšalo pripor. Kot so navedli na sodišču, so obdolženi kaznivega dejanja ropa, ugrabitve in odvzema motornega vozila, pripor pa so jim podaljšali zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti.

Na novomeškem tožilstvu so dopoldne za STA navedli, da je zadeva v fazi sodne preiskave, ki po njihovih podatkih še ni končana. Z novomeškega okrožnega sodišča so popoldne sporočili, da je preiskava zoper tri obdolžence končana in da je nadaljevanje postopka zdaj odvisno od tožilstva. Ta se mora v roku 15 dni odločiti o vložitvi obtožnice.

Trije tujci - gre za 25-letnega državljana Maroka in 18-letna Alžirca - so obdolženi, da so 8. maja v Beli krajini ugrabili domačina, ga zvezali, strpali v prtljažnik njegovega avtomobila in se skupaj z njim odpeljali proti italijanski meji. Pred mejo naj bi avto zapustili in pot peš nadaljevali v Italijo. Tam so jih prijeli italijanski varnostni organi in jih predali slovenski policiji. Četrti ugrabitelj je nekaj kilometrov pred slovensko-italijansko mejo izstopil iz avtomobila, za njim pa se je izgubila vsaka sled.

Tri prijete ugrabitelje so 10. maja s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ta jim je na predlog tožilstva odredil pripor.

Kot so nam sporočili s sodišča, so za zgoraj navedena kazniva dejanja zagrožene naslednje kazni:

- od enega do desetih let zapora za kaznivo dejanje ropa,

- od šestih mesecev do petih let zapora za kaznivo dejanje ugrabitve,

- do dveh let zapora za kaznivo dejanje odvzema motornega vozila.

Na vprašanje, ali bodo obdolženci izgnani iz države, je po navedbah sodišča še preuranjeno govoriti. So pa pojasnili, da je ena od predvidenih kazni tudi izgon iz države.

Ugrabitev je bila povod za protest, ki so ga nekaj dni zatem pripravili v Črnomlju. Konec maja je Črnomelj obiskal notranji minister Boštjan Poklukar, ta je prebivalcem ob južni meji obljubil dodatne varnostne ukrepe, med drugim dodatne začasne tehnične ovire, videonadzor in, če bo potrebno, tudi kadrovsko okrepitev.