Obdarovali voznike, ki so obtičali tudi več tisoč kilometrov od doma #video

Tovornjakarji, ki so božični dan preživeli na počivališčih, torej daleč stran od toplega doma, družin in prijateljev, niso ostali pozabljeni. V sindikatu poklicnih voznikov so se že peto leto zapored odločili, da jih v njihovih domovanjih na štirih kolesih obiščejo in obdarijo. Tako so jim tudi na letošnji božič pričarali vsaj malo božičnega vzdušja.

Počivališče Barje je bilo danes ovito v meglo. Ker je danes praznik, gneče ni bilo. A jutranje spokojnosti je bilo kmalu konec, saj so se okoli pol enajstih na počivališče pripeljali Božički s svojimi pomočniki, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Najbolj so se razveselili piškotov

Po pozdravih za tovornjakarje so sledile priprave na obdarovanje. V Sindikatu poklicnih voznikov Slovenije so za voznike pripravili 393 darilnih vrečk z najrazličnejšimi presenečenji.

Najbolj so se vozniki razveselili piškotov, pri katerih pa so Božički imeli malo pomoči. "Te piškote nam speče cela vas ljudi, mislim, da so letos napekli 17 škatel različnih keksov," pripoveduje Karina Ditz iz prej omenjenega sindikata poklicnih voznikov.

Vrečke z darili so razdelili med vse voznice in voznike, ki so danes obtičali na počivališčih. Foto: Planet TV

Nekateri na božični dan obtičali tudi več tisoč kilometrov stran od doma

Vrečke so nato razdelili med vse voznice in voznice, ki so danes obtičali na počivališčih. Tovornjakarji so se daril seveda razveselili. Ker so prostovoljci večinoma tudi sami vozniki, razumejo njihovo stisko.

"Sem žena šoferja, tako da poznam te razmere," je dejala Urša Kompara. "Vozniki so več tisoč kilometrov daleč od doma, tako da se vsaj nekdo spomni na njih in poskrbi zanje," je dodala Zala Jeglič.

"Bila sem osamljena, nihče me ni obdaroval"

Ena izmed prostovoljk je tudi Ana Lavrinc, ki se je v času lanskih božičnih praznikov mudila na tujem. Pravi, da ji je letos, ko je doma v Sloveniji, lepše. "Bila sem osamljena, nihče me ni obdaroval. To se lahko domislimo samo Slovenci, ker vedno znamo stopiti skupaj," je poudarila prostovoljka.

Božički prostovoljci so svojo pot iz Ljubljane nadaljevali v vse smeri naše države, vsem pa želijo lep božič in mirno vožnjo, so še poročali na Planetu.