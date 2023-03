Občine in ministrstva nadaljujejo dialog glede financiranja vrtcev

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS) se je na današnji seji na Brdu pri Kranju s predstavniki ministrstev za javno upravo ter za vzgojo in izobraževanje pogovarjalo o izzivih financiranja predšolske vzgoje. Na ministrstvih so izrazili pripravljenost za dialog, o konkretnih ukrepih bodo govorili po pridobitvi vseh nujnih podatkov.

Kot je povedal predsedujoči SOS Vladimir Prebilič, so se s predstavniki obeh ministrstev pogovarjali predvsem o delitvi stroškov in bremen na področju vrtcev. Sklenili so, da bodo iskali pot, kako porazdeliti breme stroškov zaradi dviga plač pomočnikov vzgojiteljev in dviga materialnih stroškov. "Zaznali smo pripravljenost na tem področju, za kar smo zelo hvaležni," je izpostavil Prebilič.

Konkretnih predlogov sicer še ni. Lokalne skupnosti morajo namreč prej še poslati različne podatke, vezane na vrtce. Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo, pristojen tudi za področje lokalne samouprave, Jure Trbič je pojasnil, da se je na pavšalnih ocenah težko konstruktivno in kompetentno pogovarjati. "Dejstvo je, da je treba voditi dialog, ampak ne po pavšalnih ocenah, temveč na podlagi konkretnih podatkov. Potem se lahko tudi dejansko učinkovito planira nove politike," je poudaril.

Prebilič je povedal, da vseh podatkov, za katere je ministrstvo zaprosilo že pred enim mesecem, še niso zbrali. Zagotovil je, da se bodo to trudili storiti čim prej, saj bo to podlaga za finančni razrez, pri čemer bo treba po njegovih besedah odpreti tudi vprašanje višine povprečnine.

Černilec: Tudi ministrstvo prevzema svoj del odgovornosti

Pomen dialoga je izpostavil tudi državni sekretar, pristojen za predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Boris Černilec. "Dialog teče ves čas. Iščejo se rešitve in tudi ministrstvo prevzema svoj del odgovornosti," je zagotovil in spomnil, da že zagotavljajo sredstva za brezplačen vrtec za drugega in ostale otroke. Intenzivno iščejo tudi rešitve pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami.

Na sestanku so se dotaknili tudi vprašanja sofinanciranja gradnje novih vrtcev, o čemer na ministrstvu prav tako že razmišljajo. "Tako lahko pričakujemo neka dodatna sredstva, kar je za nas zelo pomembno," je povedal Prebilič.

Povedal je, da so se pogovarjali tudi o tem, da bi bile lokalne skupnosti bolj aktivne na področju načrtovanja nekaterih politik, zlasti kar se tiče standardov in normativov v vrtcih in kar se tiče zasebnih vrtcev, kjer so lokalne skupnosti pogosto le postavljene pred dejstvo, kaj morajo financirati.

Prebilič je z odzivom ministrstev zadovoljen. "Mislim, da se vzpostavlja neka pozitivna klima in da bomo našli več sodelovanja, kot smo ga bili deležni doslej," je dejal in izpostavil pomen skupnega iskanja rešitev. Danes so tako sklenili, da se bodo v kratkem znova sestali.

"Mislim, da bomo našli način, kako bi bile lokalne skupnosti bolj vključene v načrtovanje, da se bomo izognili položajem, ko bi se stvari preprosto zgodile in bi jih težko izpeljali. Vedno znova poudarjam, nič o občinah brez občin. Mislim, da imamo prave sogovornike na drugi strani in da bomo našli tudi pot iz te zadrege, ki je nastala pred kratkim," je sklenil Prebilič.

Kranjski župan je predlagal uvedbo posebnih pripravljalnic za otroke priseljencev

Kranjski župan Matjaž Rakovec je opozoril še na težave občin pri integraciji otrok tujih delavcev v šolski sistem. Pojasnil je, da se ministrstvo še vedno ni odzvalo na njihov predlog uvedbe posebnih pripravljalnic, v katerih bi se otroci priseljencev spoznali s slovenskim jezikom in kulturo. Z zakonskim predlogom, ki bi zrahljal pogoje vključevanja tujcev, ta tema postaja še pomembnejša.