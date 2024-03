Ob zaključku akcije 40 dni brez alkohola poudarek na zmernosti

Zaključuje se akcija 40 dni brez alkohola. Organizatorji pa ob tem pozivajo k zmernosti in zdravemu odnosu do alkoholnih pijač. Zmerno pitje alkohola ali celo popolna odpoved je po navedbah organizatorjev v vsakem primeru nujna v času nosečnosti in dojenja ter kadar smo udeleženi v prometu in pri delu, so zapisali v sporočilu za javnost.

Letošnja preventivna akcija 40 dni brez alkohola je potekala pod naslovom Vir veselja in povezanosti, začela pa se je 14. februarja in se zaključuje danes. Z letošnjo vodilno mislijo so organizatorji želeli poudariti, da "naj ljudje namesto alkohola najdejo veselje, talente, darove in povezanost v odnosu z drugimi".

Akcijo so soorganizirali Slovenska Karitas, Javna agencija RS za varnost prometa, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Med.Over.Net.

Sociologinja opozorila na vlogo alkohola pri porastu nasilja v družini

Zaključek akcije so ta teden obeležili z okroglo mizo, na katerem je sociologinja Andreja Verovšek opozorila na vlogo alkohola pri porastu nasilja v družini. "V družini, kjer je oče alkoholik, mama trpi, otrok pa ostaja sam. Je tih, miren, zaprt vase in išče ravnovesje med dvema staršema, ki imata težave. Pogosto se sprašuje, kaj je on narobe storil in če je slučajno on kriv. To je breme, ki da otrok težko nosi. Posledice so vidne tudi v času odraslosti," je poudarila Verovškova.

Ambasadorka akcije Monika Avsenik pa dejala, da te od poseganja po alkoholu lahko odvrača predvsem dobra družba. Poudarila je tudi, da lahko sama, namesto v alkoholu, veselje najde v glasbi.

Organizatorji poudarjajo, da prizadevanja za zmanjševanje škode, ki jo povzroča pretirano uživanje alkohola v naših družinah, prometu in zdravju, ne pojenjajo s koncem akcije in da bodo "glas o zmernosti širili še naprej".

Poleg aktivnosti v medijih in družbenih omrežjih, sta v času akcije potekali tudi romanji na Brezje in na Sveto Goro, ki se ju je udeležilo 600 zdravljenih alkoholikov in njihovih svojcev.

Pri akciji so poleg organizatorjev sodelovali tudi ministrstvo za zdravje, zavod Varna pot, katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, društvo Žarek upanja, zavod Vse bo v redu, Zveza klubov zdravljenih alkoholikov, Društvo abstinent, Društvo UP in Društvo Nacoa, Združenje FORTOX in letos kot gost akcije tudi Strojni krožki Slovenije.