Pijani 23-letnik vdrl v kozmetični salon in tam zadremal

Opit moški je v nedeljo vlomil v kozmetični salon v bližini Varšave in zaspal na enem od foteljev. Čeprav trdi, da se ničesar ne spomni, mu grozi do pet let zapora, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Policija je priskočila na pomoč, potem ko je prejela poročila, da je moški vdrl skozi vhodna vrata kozmetičnega salona v kraju Piaseczno blizu Varšave.

23-letniku grozi od treh mesecev do petih let zapora

Ob prihodu policistov je 23-letnik spal na fotelju, v rokah pa je trdno držal svoj telefon. Ko so ga policisti zbudili, je moški trdil, da je pijan in da se ne spomni ničesar. "Vendar se zaradi amnezije ne bo mogel izogniti odgovornosti za to, kar je storil, in za kaznivo dejanje – uničenje ali poškodovanje tuje lastnine – je zagrožena zaporna kazen od treh mesecev do petih let," je pojasnila tiskovna predstavnica policije.

Policija je v okviru preiskave vloma ugotovila, da naj bi moški, pri katerem so potrdili prisotnost alkohola, povzročil za osem tisoč zlotov (1.854 evrov) škode, saj je poškodoval še kavč, omare in kozmetiko.