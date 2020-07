Ob nedeljah nič več na sprehod v nakupovalno središče

Poslanke in poslanci se bodo danes v državnem zboru sestali na dveh izrednih sejah. Najprej bodo razpravljali o zaprtju trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh, na drugi izredni seji pa bodo govorili o 780 milijonih evrov, ki naj bi jih v prihodnjih šestih letih država namenila za Slovensko vojsko.

V okviru omejevalnih ukrepov zaradi epidemije bolezni covid-19 so trgovine ob nedeljah in praznikih zaprte. Vse pa kaže, da se tudi po koncu epidemije ne bodo več odprle. V stranki Levica so namreč pripravili predlog zakona, ki predvideva zaprtje ob nedeljah in prostih dneh. Zakon je maja že prestal prvo obravnavo v državnem zboru, ko mu je bila naklonjena večina poslancev.

Vlada: Zdaj je ključen zagon gospodarstva

Vlada sicer trenutnega predloga ne podpira, saj meni, da bi morali zakon pred tem obravnavati in uskladiti na seji Ekonomsko-socialnega sveta s socialnimi partnerji. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc je na včerajšnji seji odbora za gospodarstvo dejal, da je zdaj ključen zagon gospodarstva. Povedal je, da so pozivi zaposlenih v trgovini razumljivi in upravičeni, da pa je vprašanje, ali je zakon primerno mesto za reševanje problematike delovnega časa.

Zaradi prostih nedelj odpuščanja v dejavnosti?

Trgovska podjetja ob tem opozarjajo, da bi lahko ta zakon vodil v presežno število delavcev in odpuščanje. Državni sekretar Zajc je včeraj povedal, da se zdajšnje zaprtje trgovin zaradi epidemije ni odrazilo v zmanjšanju števila zaposlenih tudi zaradi protikoronskih ukrepov, ki ohranjajo delovna mesta.

Sindikati na drugi strani pa se s tem ne strinjajo. Generalni sekretar sindikata delavcev trgovine Ladi Rožič na to odgovarja, da navedbe o odpuščanju ne vdržijo, zavrača pa tudi navedbe o padcu prodaje, ki naj bi vključevale tudi prodajo avtomobilov in goriv, trgovina z živili pa po njegovih besedah beleži rast.

Predlog, o katerem bodo jutri razpravljali v državnem zboru, ima podporo najmanj 46 glasov Levice, LMŠ, SD, SAB, NSi, prav tako naj bi ga podprli tudi trije od petih poslancev DeSUS. V SMC opozarjajo, da se bo ta ukrep poznal tudi v proračunu, pričakovati pa je tudi zmanjšanje števila delovnih mest. V SDS in SMC so tudi izrazili obžalovanje, da se delodajalci in sindikati rešitve v socialnem dialogu niso našli sami.

Nekatere trgovine bodo tudi ob nedeljah še odprte

Če bo predlog dobil zadostno podporo, bodo trgovine ostale zaprte tudi po koncu epidemije, razen nekaterih izjem. Tudi ob nedeljah in praznikih bodo lahko še naprej odprte trgovine na bencinskih servisih, letališčih, avtobusnih in železniških postajah, v bolnišnicah, pristaniščih za javni promet ter na mejnih prehodih. Prav tako bodo lahko še naprej odprte trgovine, velike do 200 kvadratnih metrov, kjer bi ob nedeljah in prostih dnevih delali samostojni podjetniki oziroma zakoniti zastopniki ali prokuristi pravnih oseb sami.

Slovenija v skupini, ki ne izpolnjuje zavez zveze Nato

V nadaljevanju bodo poslanci razpravljali tudi o sredstvih za obrambo. Čeprav so se države članice zveze Nato leta 2014 dogovorile, da bodo za obrambo prispevale dva odstotka svojega bruto domačega proizvoda (BDP), ta cilj dosegajo le redke. Med njimi vodijo ZDA, ki za obrambo letno namenijo okoli 3,5 odstotka BDP, cilj zveze Nato pa dosega še osem drugih članic: Bolgarija, Združeno kraljestvo, Grčija, Estonija, Romunija, Litva, Latvija in Poljska.

Če bo zakonski predlog potrjen, bo Slovenska vojska v prihodnjih šestih letih dobila 780 milijonov evrov. Foto: Bor Slana

Večina držav članic, tudi Slovenija, ki se je povezavi pridružila leta 2004, je zadnja leta obrambni proračun močno skrčila, kar se odraža tudi v stanju v Slovenski vojski. Slovenija je trenutno med zaveznicami z najmanjšim odstotkom – za obrambo namenimo zgolj 1,04 odstotka BDP. Manj so lani za to namenile le Luksemburg, Španija in Belgija.

V prihodnjih šestih letih bi vojski namenili 780 milijonov evrov

Da bi dosegli cilj, ki so se mu zavezale države članice, tudi Slovenija, je vlada junija potrdila in v obravnavo v državni zbor poslala zakonski predlog o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski. Po tem predlogu bi Slovenska vojska (SV) med letoma 2021 in 2026 dobila 780 milijonov evrov.

Cilj zveze Nato bi lahko dosegli do leta 2026

Minister za obrambo Matej Tonin je na vprašanje, ali bi z načrtovanimi sredstvi Slovenija izpolnila cilj dveh odstotkov BDP do leta 2024, dejal, da je to odvisno od gospodarstva. "Zaradi padca BDP v trenutni krizi je namreč slovenski obrambni proračun že poskočil z okoli 1,05 na 1,17 odstotka BDP, čeprav niso naredili ničesar," je povedal za STA. Dodal je, da so na ministrstvu naredili izračune, po katerih bi, ob predpostavki osemodstotnega padca BDP v tem letu in v povprečju triodstotne rasti BDP v prihodnjih letih, prišli do konca leta 2022 do 1,5 odstotka BDP, do leta 2026 pa do dveh odstotkov BDP.

Minister za obrambo in predsednik NSi Matej Tonin je dejal, da želijo s tem proračunom obrniti nekatere negativne trende v vojski, jo ohraniti pri življenju. Foto: STA

Predvidena poraba v prvih dveh letih je 100 milijonov evrov, v nadaljnjih štirih letih pa po 145 milijonov evrov. Bo pa lahko obseg sredstev, določen na letni ravni, v posameznih letih tudi višji za znesek, ki ga ne bo mogoče realizirati v preteklih letih, a ne višji od 160 milijonov evrov.

Slovenska vojska potrebuje letalo

Največji del tega denarja bi namenili oblikovanju srednje bataljonske bojne skupine oziroma za nabavo oklepnih vozil 8X8 in 4X4, in sicer 408 milijonov evrov. Slovenska vojska ima prav tako v načrtu nakup letala in dveh helikopterjev. Zlasti v času epidemije novega koronavirusa se je pokazalo, da bi Slovenija ustrezno letalo nujno potrebovala, da bi lahko iz Kitajske ali drugod v Slovenijo prepeljala zaščitno opremo.

Na to temo sta se sestala tudi odbora za obrambo in zdravstvo, kjer pa so se vse politične stranke, z izjemo Levice, strinjale, da mora biti vojska ustrezno opremljena.