Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
6.16

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
poškodovani certifikat odbor DZ nakup pomoč helikopter

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 6.16

31 minut

O nakupu helikopterjev tudi odbora DZ za notranje zadeve in za zdravstvo

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
HNMP, helikopterska nujna medicinska pomoč | V SDS tudi predlagajao, da odbora pozoveta ministrstvi za notranje zadeve in za zdravje, naj v 14 dneh predložita vso dokumentacijo o javnem naročilu, postopku izbire in o izbiri, je razvidno iz zahteve za sklic seje. | Foto STA

V SDS tudi predlagajao, da odbora pozoveta ministrstvi za notranje zadeve in za zdravje, naj v 14 dneh predložita vso dokumentacijo o javnem naročilu, postopku izbire in o izbiri, je razvidno iz zahteve za sklic seje.

Foto: STA

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in odbor za zdravstvo bosta na današnji skupni nujni seji razpravljala o nakupu helikopterjev za nujno medicinsko pomoč. Sejo so zahtevali poslanci SDS, ki predlagajo, da odbora pozoveta notranje ministrstvo, naj razveljavi odločitev o nakupu helikopterjev in objavi nov razpis.

V SDS želijo, da se z novim razpisom izberejo helikopterji, ki bodo zadoščali kriterijem stroke in omogočali optimalne pogoje za oskrbo življenjsko ogroženega bolnika. 

Notranje ministrstvo želijo pozvati tudi, da predloži certifikat, ki bo dokazoval, da je v helikopterjih ponudnika Leonardo možno prevažati in oskrbeti poškodovanca v prečnem položaju in da je dovolj prostora za intubiranje.

Prav tako odboroma predlagajo, da vlado pozoveta k sprejemu sklepa, da nakup in javni razpis izvede ministrstvo za zdravje in da vlada celoten sistem helikopterske nujne medicinske pomoči uredi z upoštevanjem priporočil stroke.

Ministrstvo za notranje zadeve je na razpisu za nakup dveh reševalnih helikopterjev izbralo ponudbo podjetja Leonardo. Drugi ponudnik Airbus s svojo ponudbo po navedbah ministrstva ni v celoti ustrezal zahtevam naročila. Na račun samega postopka izbire so se v minulih mesecih zvrstili številni očitki o domnevnih nepravilnostih. Notranja revizija, ki jo je odredil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, sicer ni ugotovila nepravilnosti.

Po poročanju Televizije Slovenija naročilo pregleduje tudi Agencija za varstvo konkurence.

Helikopter nujne medicinske pomoči
Novice Poklukar: Ni nepravilnosti. Najavljam slovesen podpis.
Boštjan Poklukar
Novice Minister Poklukar odredil izredno notranjo revizijo nakupa helikopterjev, do izsledkov podpisa pogodbe ne bo
Helikopter
Novice Preobrat v helikopterski sagi: stroka si je premislila
poškodovani certifikat odbor DZ nakup pomoč helikopter
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.