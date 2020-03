Varstvo za otroke zaposlenih na ključnih delovnih mestih do petega razreda OŠ

V času zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov bo zagotovljeno nujno varstvo otrok tistih staršev, ki morajo opravljati delo v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti do vključno petega razreda osnovne šole (OŠ), je danes povedala državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk.

Kot je v izjavi za medije povedala Martina Vuk, bodo odredbo o zapiranju vzgojno-izobraževalnih zavodov danes dopolnili skladno z napovedmi, da bo zagotovljeno nujno varstvo otrok. Varstvo bo organizirano na podlagi odločitve pristojnega poveljnika civilne zaščite po posvetovanju z županom. "Trenutno so namreč lokalna okolja tista, ki vedo, kakšne so potrebe, na kakšen način so organizirane šole in vrtci ter katero je najbolj primerno mesto za zagotavljanje varstva," je pojasnila, piše STA.

Majhne skupine za čim manj telesnega kontakta

Varstvo ne bo smelo potekati v skupinah z več kot šestimi otroki, posamezne skupine pa naj se med seboj čim manj družijo. Prostori za varstvo morajo biti dovolj veliki in redno zračeni ter opremljeni z ustreznim higienskim priborom. Ob primernem vremenu naj otroci čim več časa preživijo zunaj.

"Če bi kateri od otrok iz nujnega varstva kazal kakršne koli znake obolenj, ne sme biti v tem varstvu. Oddaljiti ga je treba od ostalih, kjer naj počaka starše. Nato naj takšni otroci ostanejo doma. Če pa bi kateri od teh otrok zbolel v domačem okolju, naj starši obvestijo varstvo, v katerem bi moral biti otrok," je poudarila državna sekretarka, poroča STA.

Šole bodo danes po njenih besedah prejele še podrobnejša navodila, na kakšen način naj izvajajo izobraževanje na daljavo. Sodelovala bo tudi Radiotelevizija Slovenija, saj bo izobraževanje na daljavo potekalo tudi prek programov državne televizije.

"Pomembno je, da se skušamo čim bolje organizirati na ravni lokalnega okolja, da se bodo zadeve lahko izvajale že od ponedeljka," je pozvala Vukova. Dodala je, naj državljani ne pričakujejo "enega recepta, kako naj deluje vsaka posamezna šola ali vrtec". Vse je namreč odvisno od potreb, organizacije, velikosti in okolja posamezne ustanove, še navaja STA.