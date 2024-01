NSi zahteva sklic nujne seje glede programa Ars

V NSi so spomnili, da so uredniki programa Ars v odprtem pismu opozorili, da leta 2024 program Ars čaka največji finančni rez v njegovi zgodovini.

V NSi so spomnili, da so uredniki programa Ars v odprtem pismu opozorili, da leta 2024 program Ars čaka največji finančni rez v njegovi zgodovini. Foto: STA

Poslanska skupina NSi zahteva sklic nujne seje odbora DZ za kulturo na temo varčevanja na RTV Slovenija oziroma finančnega reza za tretji program Radia Slovenija – program Ars v letu 2024. Kot so zapisali, bodo zaradi varčevanja največjo škodo utrpeli mladi glasbeniki in slovenska kultura.

Z napovedanimi finančnimi rezi bodo prisiljeni za 40 odstotkov zmanjšati obseg svoje dejavnosti na področju radijskih iger, literarnega programa, snemanj resne in jazzovske glasbe ter glasbene produkcije, ki jo vršijo v kuriranih ciklih. Zmanjšati bi morali tudi sodelovanje s festivali in kulturnimi ustanovami, za nekaj mesecev prekiniti prenose bogoslužja ter omejiti kritiko z različnih področij umetnosti.

Varčevalni ukrepi vodstva RTV bodo najbolj prizadeli mlade perspektivne umetnike

Variabilna sredstva programa Ars so večinoma namenjena honorarjem zunanjih ustvarjalcev – pesnikom, pisateljem, dramatikom, prevajalcem, igralcem, kritikom, skladateljem, glasbenim poustvarjalcem, esejistom, strokovnim sodelavcem ter plačilu avtorske in sorodnih pravic in članarine v EBU, od koder Ars črpa del glasbenega programa in vanj tudi posreduje slovensko ustvarjanje.

Varčevalni ukrepi vodstva RTV bodo tako najbolj prizadeli mlade perspektivne umetnike, ki jim bo onemogočeno ustvarjanje v slovenski državi, ruši se celoten steber slovenske glasbene industrije, ogrožajo se delovna mesta in obstoj slovenske kulture, so zapisali v NSi.