Novo: seminar, kot ga v Sloveniji še ni bilo

Štiritedenski Mini MBA za vodje prihodnosti

Mini MBA-je izvajajo ugledne fakultete po svetu, ki želijo ponuditi ambicioznim posameznikom krajše in intenzivnejše programe, ki dajejo izjemne rezultate.

S tem namenom so se na DOBA Fakulteti odločili, da izkoristijo znanja in izkušnje, ki so jih razvili do zdaj, ter ponudijo novost, ki je v Sloveniji še ni bilo – Mini MBA za vodje prihodnosti.

Kreiranje zavzetih zaposlenih. Misija mogoče.

Program Mini MBA skozi študije primera (case study) ponuja moderne, pragmatične vsebine, posredovane na izkustven način, skozi vrednotenje svojega dela in z doseganjem napredka.

V tem kontekstu je program popoln za optimizacijo vašega osebnega načina vodenja in vzpostavitev celovitega sistema upravljanja talentov ob obvladovanju generacijske različnosti v podjetju ter razumevanju pomena osebnega menedžmenta in gradnje vaše blagovne znamke.

Mini MBA za vodje prihodnosti od 10. maja do 7. junija

Na srečanjih v živo in v kombinaciji z interaktivnim online okoljem se bodo vse teme končale s študijami primerov za prenos znanja v vaše delovno okolje. Tako v štirih tednih z intenzivnim in personaliziranim učenjem udeleženci prejmete kakovostne vsebine.

Zaradi velike uporabnosti in intenzivne osredotočenosti na prakso je ta program popoln za optimizacijo osebnega načina vodenja in vzpostavitev celovitega sistema upravljanja talentov ob obvladovanju generacijske različnosti v podjetju.

Le tisti, ki zna voditi, je namreč sposoben svoje koncepte tudi uspešno uresničiti ter skupaj s sodelavci oblikovati unikatno vrednost delodajalca.

Dodana vrednost programa za vaš karierni razvoj Delo na konkretnih projektih s takojšnjo uporabnostjo za podjetja z inovativnim in personaliziranim učenjem.

Mreženje - srečali se boste v živo in online s pravimi ljudmi za različne poslovne stike.

Vašo prizadevnost bomo nagradili s certifikatom DOBA Fakultete.

Možnost priznavanja neformalnih znanj v programih DOBA Fakultete.

Komu je program namenjen?

Mini MBA je pravi za zaposlene z visokim potencialom, vodilne in vodstvene delavce, vodje timov, vse, ki skrbite za kadrovsko podporo in razvoj zaposlenih, direktorje start-upov, mlade talente, perspektivne kadre in tehnične specialiste.

Za vse, ki se želite usposobiti za uspešno vodenje, se kvalificirati za višji menedžerski položaj. Če ste to že storili, pa boste sistematično obnovili osnove.

Rezervacija mesta: online prijava

Kako poteka Mini MBA na Dobi

Na tedenskih srečanjih v živo in v kombinaciji z interaktivnim online okoljem se vse teme končajo s študijami primerov za prenos znanja v vaše delovno okolje.

Uvodno srečanje z delavnico

Modul 1: Upravljanje s talenti - Prepoznajte, kdo so vaši aduti prihodnosti

Prepoznajte, kdo so vaši aduti prihodnosti Modul 2: Generacijska različnost - Različnost, ki ustvarja dodano vrednost

Različnost, ki ustvarja dodano vrednost Modul 3: Marketing v sodobni organizacijski kulturi - "Prodajte" svoje podjetje kandidatom in zaposlenim

"Prodajte" svoje podjetje kandidatom in zaposlenim Modul 4: Osebnostni management - Postanite uspešnejši in širite nasmeh

Informacije o programu Trajanje: 4 tedne (4 moduli) Struktura: modularna Začetek programa: četrtek, 10. maj Konec programa: četrtek, 7. junij Srečanja v živo: uvodno srečanje in 4 srečanja v vsakem modulu Webinarji: 2 v vsakem modulu Certifikat: DA, DOBA Fakulteta Maribor Vaša investicija: 1.090,00 evra + DDV za prijavo do 19. 4. Lokacija srečanj v živo: DOBA Fakulteta, Maribor, Prešernova ulica, 12000 Maribor