Novič po mnenju sodišča sposoben spremljati obravnave

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so danes začeli glavno obravnavo v tretjem sojenju Milku Noviču, obdolženemu umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Novičeva obramba je sicer predlagala, da bi sodišče narok zaradi Novičeve odsotnosti preložilo, a predlogu ni bilo ugodeno. Že danes so v zadevi predvidena zaslišanja prvih prič.

Žiga Podobnik in Monika Poje, odvetnika Milka Noviča, sta predložila zdravniško potrdilo Novičeve osebne zdravnice, da se Novič ni sposoben udeležiti današnje obravnave, vse naslednje pa naj bi bil sposoben spremljati le dve ali tri ure dnevno. Zato sta predlagala, da sodišče narok preloži, poroča STA.

Senat meni, da se Novič lahko udeleži naroka

Senat sodišča, ki ga vodi sodnica Sinja Božičnik, zdravniškemu potrdilu ni sledil, češ da iz njega ne izhaja, da se Novič ne more udeležiti naroka. Odločil je tudi, da bo sodišče postavilo sodnega izvedenca, ki bo preveril, ali je Novič sposoben prihajati na sodišče in če je, za koliko časa. Do takrat pa sodišče meni, da se je Novič obravnav sposoben udeleževati.

V nadaljevanju današnjega prvega naroka v že tretjem sojenju je sodišče prešlo na branje Novičevega zaslišanja na policiji iz časa preiskave in zagovora pred sodiščem ob prvem sojenju. Nato je predvideno zaslišanje nekaterih prič, med drugim Jamnikovih staršev, ki, kot je znano, ne verjameta, da bi bil Novič lahko sinov morilec.

Noviču sodijo zaradi umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta

Obtožnica Noviča bremeni, da je 16. decembra 2014 zvečer na ljubljanskem Viču umoril svojega nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, do katerega naj bi gojil zamere, ker je bil s Kemijskega inštituta odpuščen. Aprila 2017 je ljubljansko okrožno sodišče očitkom tožilstva pritrdilo in Noviča spoznalo za krivega ter mu izreklo 25 let zaporne kazen.

Po pritožbi so konec leta 2017 enako ocenili višji sodniki, a je jeseni 2018, ko je bil Novič že v zaporu, vrhovno sodišče obe sodbi razveljavilo in odredilo novo sojenje. Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je v ponovljenem sojenju Noviča oprostil, tožilstvo se je na sodbo pritožilo na višje sodišče. To je letos spomladi sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v novo, že tretje sojenje.

Z novim sojenjem se sicer mudi. Zadeva naj bi namreč zastarala oktobra letos, saj zakonodaja določa, da očitki zastarajo dve leti po razveljavitvi pravnomočne sodbe na vrhovnem sodišču. V času, ko je bila razglašena epidemija novega koronavirusa, sicer roki na sodiščih niso tekli, zato bi lahko po mnenju nekaterih zadeva zastarala tudi dva meseca pozneje.