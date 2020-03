Neuradno: višje sodišče razveljavilo oprostilno sodbo Noviču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljansko višje sodišče je neuradno razveljavilo oprostilno sodbo Milku Noviču in jo vrnilo v ponovno sojenje. Informacij Novičev odvetnik Žiga Podobnik ni mogel potrditi, saj odločbe še ni prejel.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani, kjer sodijo Noviču, so potrdili, da je višje sodišče sprejelo odločitev o pritožbi, poroča 24ur. Ker pa stranke v postopku z odločitvijo še niso seznanjene, vsebine odločitve niso mogli razkriti.

Podobnik odločitev višjega sodišča pričakuje v začetku prihodnjega tedna, če so višji sodniki sodbo razveljavili in odredili novo sojenje, pa ga to ne bo presenetilo. "Upali smo na drugačen izid, pričakovali pa takega," je dejal za STA. Ocenjuje namreč, da bi bile lahko za višje sodnike sporne določene "procesne rešitve" sodnika Zvjezdana Radonjića, ki je vodil sojenje. Na spornost procesnega vodenja je sicer opozarjalo tudi tožilstvo.

Aprila so ga oprostili

Foto: STA Novič je bil aprila lani v ponovljenem sojenju oproščen očitkov o umoru nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, tožilstvo pa se je na takšno odločitev pritožilo. 12. februarja je senat višjega sodišča pritožbo obravnaval na javni seji, poroča STA.

Tožilstvo je v pritožbi predlagalo razveljavitev oprostilne sodbe in vrnitev v ponovno odločanje pred spremenjen senat. Predlagalo je tudi razveljavitev sklepa, s katerim je predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik zavrnil predlog za Radonjićevo izločitev.

Tožilstvo Radonjiću očita več kršitev postopka

Slednjemu tožilstvo med drugim očita številne kršitve postopka, med drugim, da sodelujočim v postopku velikokrat ni dovolil postavljati vprašanj pričam, da je dvakrat zaslišanje neupravičeno zaprl za javnost, pri tem pa sklepov ni ustrezno obrazložil, kot tudi, da je enkrat iz sodne dvorane neupravičeno odstranil tožilko Blanko Žgajnar.

Na drugi strani je zagovornik obtoženega Žiga Podobnik po seji višjega sodišča ocenjeval, da Novič nikakor ni imel motiva za umor in da je "temelj zgodbe nekje drugje". Glede očitkov na račun vodenja sojenja je dejal, da je bilo to morda "res nekoliko drugačno, kot smo ga zagovorniki in tožilstvo vajeni, ne moremo pa reči, da je bil sodnik pristranski".

Očitki Noviču zastarajo oktobra letos.