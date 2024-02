Novi veleposlaniki že odhajajo v tujino, v Madrid gre mož ministrice za zdravje

Vlada je prejšnji teden potrdila prvi paket veleposlanikov, ki bodo letos odšli v tujino, poroča portal N1. Po neuradnih informacijah N1 je v njem več najbližjih sodelavcev zunanje ministrice Tanje Fajon, pa tudi Tadej Rupel, mož ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel, in stalni predstavnik Slovenije pri ZN v New Yorku Boštjan Malovrh.

Med najbližjimi sodelavci ministrice Fajon, ki naj bi zasedli vodilne položaje na slovenskih diplomatskih predstavništvih v tujini, portal N1 omenja državno sekretarko na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) Sanjo Štiglic, ki naj bi prevzela mesto na čelu veleposlaništva v Londonu.

Štigličeva je bila za državno sekretarko imenovana septembra lani, že tedaj pa je v diplomatskih krogih krožilo, da to funkcijo prevzema le za kratek čas, saj da je njena ambicija veleposlaniško mesto, poroča N1. Prav tako naj bi v tujino odšla generalna sekretarka na MZEZ Renata Cvelbar Bek, ki je bila pred leti veleposlanica v Madridu, zdaj pa naj bi zasedla veleposlaniško mesto v Parizu.

Vodja kabineta zunanje ministrice Aleš Balut naj bi odšel za veleposlanika v Prago. To bo njegov prvi veleposlaniški položaj, na MZEZ pa na dvome glede njegovega izpolnjevanja zakonskih pogojev za položaj odgovarjajo, da Balut pogoje za veleposlanika izpolnjuje, navaja N1.

V Madrid odhaja mož ministrice za zdravje

Na veleposlaništvo v Madrid pa odhaja Tadej Rupel, mož ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel. Gre sicer za kariernega diplomata, ki je bil od leta 2014 do 2020 veleposlanik v Veliki Britaniji. Po navedbah virov, ki jih citira N1, se je ministrica Prevolnik Rupel iz odločanja o njegovem imenovanju izločila.

Prevolnik Ruplova na vprašanje N1 glede namigov, da bi se utegnila v tujini pridružiti svojemu možu in zapustiti ministrski položaj, za zdaj ni odgovorila.

V kratkem pa naj bi se končalo diplomatsko rivalstvo v New Yorku, še poroča portal N1. Stalno predstavništvo Slovenije pri ZN namreč še naprej vodi Boštjan Malovrh, ki ga je izbrala prejšnja vlada, sedanja ministrska ekipa pa je za vodjo posebne misije za članstvo Slovenije v Varnostnem svetu ZN imenovala Samuela Žbogarja. Po poročanju N1 naj bi vlada Malovrha zdaj potrdila za veleposlanika na Kitajskem.

Gre za prve v sklopu menjav na čelu več veleposlaništev, ki jih je konec lanskega leta napovedalo zunanje ministrstvo. Takrat so sporočili, da naj bi poleg veleposlaništev v Londonu, Parizu, Madridu, Pragi in Pekingu nove vodje v letu 2024 dobila tudi veleposlaništva Slovenije v Adis Abebi, Buenos Airesu, Alžiru, Beogradu in Tel Avivu, konzulati v Clevelandu, Celovcu, Manili in Šanghaju ter urad Slovenije v Ramali na zasedenem Zahodnem bregu.