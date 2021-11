Novi podatki: toliko okužb so potrdili v petek

V petek so v Sloveniji ob 9.609 opravljenih PCR-testih potrdili 3.662 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 38,1 odstotka in je še višji kot dan pred tem, ko je znašal 37,9 odstotka. Včeraj je zaradi koronavirusne bolezni umrlo 14 ljudi.

Za primerjavo: prejšnji petek je bilo ob opravljenih 7.604 PCR-testih potrjenih 2.985 novih okužb. Delež pozitivnih testov je takrat znašal 39,3 odstotka.

Slovenske bolnišnice so na robu svojih zmogljivosti, stanje je alarmantno. V bolnišnicah se zdravi 748 bolnikov, od teh jih 175 potrebuje intenzivno oskrbo, kažejo podatki sledilnika za covid-19.

Včeraj je umrlo 14 covidnih bolnikov. Od začetka epidemije je bolj s koronavirusno boleznijo izgubilo 4.820 ljudi.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi 35.216 aktivnih primerov okužb. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2.766, kar je 105 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1.669 oziroma 66 več kot dan prej.

V petek so opravili tudi 27.546 antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.



V četrtek so opravili 9.961 PCR-testov in potrdili 3.771 primerov okužbe, kar je največ od vseh držav v Evropi, če primerjamo število novih okužb z velikostjo prebivalstva posamezne države.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ v Sloveniji cepljenih 1.194.602 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.124.168.

S ponedeljkom v veljavo vstopajo novi ukrepi

Vlada je na včerajšnji seji sprejela strožji režim upoštevanja PCT pri vseh dejavnostih, določila maksimalno ceno HAGT testa, ki znaša 7 evrov in samotestov, katerih cena je 2,5 evra ter sprejela delo od doma, kjer je mogoče, medicinske sestre pa bodo dobile višje plače.

Pogoj PCT je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z enim od dokazil (preboleli, cepljeni, testirani). Hkrati so spremenili starostno mejo za izjeme od pogoja PCT: po novem bo PCT pogoj obvezen za starejše od 12 let (prej 15 let). Izjema velja za vse, ki prihajajo na cepljenje, tako za gripo kot sars-cov2 in za vse, ki prihajajo na testiranje na okužbo z novim koronavirusom, je nove odločitve vlade pojasnil minister Janez Poklukar.

Šole ostajajo odprte, a po novem s 15. novembrom učenci in dijaki pričnejo s samotestiranjem v šolah trikrat tedensko. Vsakomur pripada 15 testov na mesečni ravni.