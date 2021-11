Neuradno: znova visoko število novih okužb

V sredo so ob 10.156 PCR-testih potrdili 4.511 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je bilo novo najvišje število okužb od začetka epidemije. Delež pozitivnih testov je znašal 44,4 odstotka in je bil malenkost nižji kot dan pred tem, ko je znašal 44,8 odstotka in so potrdili 3.456 primerov okužbe. Umrlo je 9 oseb. Vlada bo sicer danes popoldne razpravljala o zaostrovanju ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covid-19.

V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 735 bolnikov, od teh jih je 169 potrebovalo intenzivno oskrbo.