Novi podatki: še dve potrjeni okužbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 738 opravljenih testih so okužbo z novim koronavirusom v torek potrdili pri še dveh osebah, umrl ni nihče, je sporočila vlada. Šest ljudi se zaradi okužbe zdravi v ljubljanskem kliničnem centru.

Od kod prihajata dve novi okužbi, ki so ju potrdili v torek, še ni znano. V Sloveniji so okužbo z novim koronavirusom do zdaj potrdili pri 1.487 ljudeh, umrlo pa je 109 obolelih.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 9. 6. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 738

- Št. pozitivnih: 2

- Št. hospitaliziranih: 6

- Št. oseb na intenzivni negi: 0

- Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 293

- Število umrlih: 0 pic.twitter.com/7VtMNAonQM — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 10, 2020

V preteklih dneh je bila sicer večina okužb povezanih s primerom medicinske sestre iz bolnišnice na Jesenicah. V ponedeljek so okužbo tako potrdili pri enem od bolnikov na gastroenterološkem oddelku, kjer je tudi delala okužena sestra. Včeraj so vsem zaposlenim ponovno odvzeli brise.

Eden od okuženih zaposlen v Elanu

Eden od okuženih, ki naj bi bil prav tako povezan z okužbo z Jesenic, je zaposlen v begunjskem Elanu, kjer so takoj po prejeti informaciji ukrenili vse potrebno za preprečitev nadaljnjih okužb. Tako so že ob koncu tedna izvedli vse postopke skladno s priporočili NIJZ, so za STA pojasnili v begunjskem podjetju.

Razred v karanteni, šolanje na daljavo

Okužbo so v petek odkrili tudi pri hčerki omenjene medicinske sestre, ki obiskuje Osnovno šolo Prežihovega Voranca na Jesenicah. Njen razred je zato od petka v 14-dnevni karanteni, šolanje pa se nadaljuje na daljavo, piše STA.