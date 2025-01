Novi francoski premier preživel glasovanje o nezaupnici

Predlog poslancev LFI o nezaupnici Bayrouju je danes v francoskem parlamentu podprlo le 131 od skupno 577 poslancev, večinoma iz vrst levega opozicijskega zavezništva Nova ljudska fronta (NFP), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med tistimi, ki niso podprli nezaupnice, so bili poleg članov Bayroujeve manjšinske desnosredinske koalicije tudi poslanci skrajno desnega Nacionalnega zbora (RN) in večina socialistov.

Nezaupnica zaradi proračunskih načrtov novega premierja

Predlog o glasovanju o nezaupnici so v LFI v torek utemeljili s sestavo desnosredinske manjšinske vlade in proračunskimi načrti novega premierja. Ta se v luči obsežnega javnega dolga in javnofinančnega primanjkljaja zavzema za varčevalne ukrepe, kar ni po godu zlasti skrajni levici.

Nacionalni zbor, ki sicer prav tako ne podpira načrtov Bayroujeve vlade, za zdaj vendarle ni naklonjen njegovi odstavitvi. Podpredsednik stranke Sebastien Chenu je danes pred glasovanjem dejal, da njegova stranka nove vlade "ne bo ocenjevala po besedah, temveč po dejanjih".

Bayrou se je s kritikami opozicije z obeh polov znova soočil po torkovi predstavitvi prioritet svoje nove vlade, čeprav se je poskušal oddaljiti od nekaterih strožjih ukrepov, katerih napovedi so po le treh mesecih na položaju odnesle njegovega predhodnika Michela Barnierja.

Proračun še vedno ni sprejet

Premier tako za zdaj ni uspel zadovoljiti večine kritikov v parlamentu, ki pa očitno še ne nameravajo uporabiti svojega najmočnejšega orožja v obliki nezaupnice. Več poslancev je v današnji razpravi pred glasovanjem napovedalo, da bodo pri svojih ocenah počakali na predlog proračuna za letošnje leto.

Ta namreč še vedno ni sprejet, potem ko se je Francija lani poleti po predčasnih volitvah na pobudo predsednika Emmanuela Macrona znašla v političnem pat položaju. Bayroujeva manjšinska vlada nima dovolj podpore v parlamentu, ki je od lani razdeljen na tri bloke – levega, sredinskega in desnosredinskega ter skrajno desnega –, nobeden od njih pa nima večine.

Novi premier tako s težavo lovi ravnotežje med levico in skrajno desnico. Če se želi izogniti usodi svojega predhodnika, mora pred glasovanjem o proračunu obdržati podporo konservativcev in hkrati na svojo stran pridobiti dovolj poslancev levega tabora, pri čemer se osredotoča zlasti na zmernejše socialiste.