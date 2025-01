Bayrouja po predstavitvi prioritet vlade čaka glasovanje o nezaupnici

Predlog o glasovanju o nezaupnici so podali poslanci leve stranke Nepokorna Francija (LFI), ki so potezo utemeljili s sestavo desnosredinske manjšinske vlade in proračunskimi načrti novega premierja.

Podporo predlogu so izrekli še Zeleni in komunisti. Socialisti se medtem še niso jasno opredelili, kar bi lahko kazalo na razpoke med partnerji v zavezništvu, ki je na lanskih volitvah osvojilo največ glasov.

Skrajno desni tabor je nakazal, da še ni naklonjen odstavitvi Bayrouja, a da bi tak predlog lahko podprli v prihodnje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Bayroujevega predhodnika Michela Barniera je po zgolj treh mesecih odnesla nezaupnica, ki sta jo s skupnimi močmi izglasovali levica in skrajna desnica.

S pokojninsko reformo snubi socialiste

Francoski predsednik Emmanuel Macron je nato na čelo vlade imenoval Bayrouja. 73-letni sredinski politik je v torek ob predstavitvi prioritet svoje nove vlade v parlamentu izpostavil zlasti zmanjšanje obsežnega javnega dolga in javnofinančnega primanjkljaja ter nujnost dogovora o proračunu za letos. Dejal je tudi, da je pripravljen obnoviti pogovore o sporni pokojninski reformi iz leta 2023.

Z zadnjim predlogom si je, kot piše bruseljski portal Politico, pridobil nekaj naklonjenosti socialistov, ki so dejali, da so se pripravljeni pogovarjati o omenjeni reformi, ki je v preteklih letih povzročila mnogo političnih pretresov.

Šef socialistov Olivier Faure je ob tem sicer poudaril, da so njihovi poslanci še vedno pripravljeni v četrtek podpreti odslovitev Bayrouja, če ne dobijo zagotovil, da pokojninska reforma v trenutni obliki ne bo uveljavljena.

Proračun – preizkusni kamen

Če Bayrou preživi glasovanje o nezaupnici, ga v kratkem čaka velik preizkus pri glasovanju o proračunu, ko bi se lahko proti njemu postavila še skrajna desnica. Da bi se izognil usodi svojega predhodnika, mora Bayrou do takrat na svojo stran pridobiti dovolj poslancev levega tabora in hkrati obdržati podporo konservativcev, še navaja Politico.