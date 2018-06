Nova24TV mora plačati odškodnino Tomićevi

Omenjeni portal je avgusta lani objavil prispevek z naslovom Poslanka ZL Violeta Tomić si jo je "luftala" v hotkah na trajektu za Vis. Sodišče meni, da to, da so fotografije poslanke pridobili od bralca, ni sporno, čeprav so bile te posnete brez vedenja in soglasja poslanke, ko je bila ta na zasebnem dopustu. Tomićeva je namreč kot igralka in poslanka absolutno javna oseba, zato fotografije, posnete brez soglasja, ne pomenijo posega v njeno zasebno življenje.

Vendar je drugače z besedilom, ki je po mnenju sodišča žaljivo. Prav tako so se pod prispevkom zvrstili anonimni žaljivi komentarji.

"Odločitev sodišča je pomembna. V konkretnem primeru gre po našem mnenju za sovražni govor, s katerim se zastruplja slovenski družbeni in politični prostor," je povedal pooblaščenec Tomićeve, odvetnik Stojan Zdolšek.

Cerjak napovedal pritožbo

Zastopnik toženega medija, odvetnik Radovan Cerjak, je medtem odločitev sodišča označil za grob poseg v svobodo govora in napovedal pritožbo. "Če ne na vrhovnem ali ustavnem sodišču, pa na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu," so njegovo izjavo povzeli na spletni strani Nova24TV. Po njegovem mnenju se je namreč sodišče neupravičeno oprlo le na komentarje uporabnikov, ki ne izražajo stališča medija in so bili naknadno tudi izbrisani.

Medijski projekt Nova24TV so v SDS pripravljali z denarjem članov in podpornikov, v začetku lanskega leta pa so večinski lastniški delež v podjetju pridobila madžarska podjetja, ki so tesno povezana s tamkajšnjim premierjem Viktorjem Orbanom.