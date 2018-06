Pahorjeva hoja po ustavnem robu

Da bo Borut Pahor kot prvemu podelil mandat za sestavo vlade Janezu Janši, že od nedelje zvečer, ko so bili znani prvi neuradni izidi volitev, ni nobenega dvoma. Predsednik republike je namreč že pred tem javno napovedal, da bo mandat dobil relativni zmagovalec, torej prvak SDS.

Isto stališče Pahor ponavlja tudi v dneh po volitvah. To počne ne glede na dejstvo, da celo Janša sam s predsedniki preostalih strank še ni začel pogovorov o koaliciji in da v tem trenutku ni jasno, koliko glasov bi ob morebitnem glasovanju v državnem zboru sploh dobil.

Če je Pahorjevo vztrajanje pri tem, da mandat podeli relativnemu zmagovalcu volitev razumljivo in legitimno, je drugače z nekaterimi njegovimi izjavami.

V pogovoru za Primorske novice je namreč dejal, da bi bilo po njegovem "koristneje in za vse lažje, če bi Janezu Janši pri oblikovanju vlade uspelo, saj iz izkušenj vemo, da alternativni scenariji niso najboljši".

Zoran Janković je bil edini, ki mu kot relativnemu zmagovalcu ni uspelo oblikovati vlade. Trenutni politični položaj v precej spominja na dogodke po volitvah leta 2011.

Takrat se je namreč edinkrat v samostojni Sloveniji zgodilo, da relativnemu zmagovalcu ni uspelo oblikovati vlade. Zoran Janković je pri glasovanju za mandatarja dobil le 43 glasov. Na vrsto je prišel Janša, ki je sestavil koalicijo SDS, Državljanske liste, NSi in SLS.

Toda najpomembnejša razlika med letoma 2018 in 2011 je ravnanje predsednika republike.

Ko je na volitvah 4. decembra 2011 slavila Pozitivna Slovenija (PS), je želel takratni predsednik Danilo Türk Jankoviću že nekaj dni zatem ponuditi mandat.

Toda po po prvih posvetih s političnimi strankami tega ni storil. Na mizi se je namreč znašlo več opcij: od tehnične vlade, ki jo je zagovarjal Gregor Virant, do nekakšne vlade narodne enotnosti, ki ji Türk ni bil naklonjen.

Kljub temu je Türk počakal. Jankoviću je mandatarstvo ponudil šele 5. januarja 2012, torej mesec dni po volitvah.

"Volja je bila jasno izražena. V skladu s tradicijo v naši državi je, da predsednik stranke, ki je na volitvah dobila največ glasov, pridobi možnost, da postane mandatar in da sestavi koalicijo," je takrat dejal Türk, ki je leta 2012 izgubil volitve proti Borutu Pahorju.

Pahorju se očitno precej bolj mudi. Včeraj, torej četrti dan po volitvah, se je sestal z Janšo in potrdil, da mu bo v vsakem primeru ponudil mandatarstvo. Pred tem Pahor ni opravil posvetov s preostalimi političnimi strankami.

"Na nedeljskih predčasnih volitvah je zmagala stranka SDS, zato sem se odločil, da predsedniku stranke Janezu Janši poverim mandat za sestavo vlade," je svojo odločitev utemeljil Pahor. SDS je sicer med vsemi zmagovalci državnozborskih volitev v Sloveniji doslej prejela najmanjše število glasov.

Volitve predsednika vlade določa 111. člen ustave. V njegovem prvem odstavku piše, da predsednik republike po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin predloži državnemu zboru kandidata za predsednika vlade.

Kar je najpomembneje, pri tem ustava predsednika republike ne zavezuje, da mandat podeli tistemu, ki zmaga na volitvah. To je že leta 2011 potrdil tudi Rajko Pirnat z ljubljanske pravne fakultete. "Ustava ne zahteva, da bi predsednik republike mandat podelil nekomu, ki ga predlaga stranka z največjim številom mandatov. Praksa pa je doslej sicer bila taka," je takrat pojasnil Pirnat.

V zgodovini slovenske demokracije sicer obstaja še en primer, ko vlade ni sestavil relativni zmagovalec volitev. Leta 1990, po prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji, je največ glasov med strankami dobila Zveza komunistov Slovenije – Stranka demokratične prenove (ZKS-SDP), drugo mesto pa je osvojila Zveza socialistične mladine Slovenije (ZSMS).

A tedanji predsednik Milan Kučan je mandat za sestavo vlade, ki jo je vodil Lojze Peterle, podelil strankam koalicije Demos, ki pa so se povezale že pred volitvami.

Čeprav se je Pahor ob napovedi, da bo Janši podelil mandatarstvo, skliceval na dosedanjo prakso, se praksa Boruta Pahorja od od prakse njegovih predhodnikov razlikuje v vsaj treh točkah:

Pahor pa je v pogovoru za Primorske novice poudaril, da "je treba upoštevati tudi trend v svetu, ko smo priča naraščajočemu pojavu močnih političnih voditeljev, tudi v državah z dolgo demokratično tradicijo".

Foto: STA

"Za številne ljudi je privlačno imeti voditelja, ki nadomesti pomanjkljivosti demokracije. V primerjavi s tistimi, ki ponavadi hitro sklepajo, da to vodi v avtoritarnost, nisem tako prepričan, da je to dvoje nujno povezano," je menil Pahor. Če je predsednik v govoru ob lanski inavguraciji poudaril pomembnost vzdržnosti od sovražnega govora, tej temi, ki je močno zaznamovala volilno kampanjo, v zadnjih tednih ni posvečal pozornosti.

Najmanj časa za potrditev vlade je potreboval Drnovšek

Najhitreje je Slovenija novo vlado dobila po volitvah leta 2000, in sicer v enem mesecu in enem dnevu. Sestavil jo je Janez Drnovšek, v njej pa so sodelovale LDS, ZLSD, SLS+SKD in DeSUS.

Najdlje, kar tri mesece in pol od volitev (leta 1996), je za rojstvo potrebovala tretja Drnovškova vlada (LDS, SLS, DeSUS, ZLSD). Leta 1992 jo je Drnovšek sestavil v mesecu in treh tednih.

Vlada Boruta Pahorja (2008) in obe vladi Janeza Janše (2004, 2012) sta bili potrjeni dva meseca po volitvah.