Nova tragična nesreča v slovenskih gorah

Na Češki koči v občini Jezersko je nekaj po 13. uri zdrsnila planinka. Pri padcu se je tako hudo poškodovala, da je na kraju umrla, na spletni strani navaja Uprava RS za zaščito in reševanje. Posredovali so gorski reševalci in posadka policijskega helikopterja.

To je že druga tragična nesreča v slovenskih gorah ta konec tedna. V soboto je planinka zdrsnila na poti s Triglava čez Prag in padla v globino. Umrla je na kraju dogodka.

Gorski reševalci so ta konec tedna večkrat posredovali. Ko navaja uprava za zaščito in reševanje, so danes na Sovatni v občini Kranjska Gora pomagali planincu, ki se je poškodoval pri padcu. S helikopterjem pa so ga nato prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Popoldne so reševali tudi planinca, ki se je zaplezal v bližini Gamsovega skreta v Kamniški Bistrici. Nepoškodovanega so rešili ter ga s helikopterjem prepeljali v Kamniško Bistrico.