Od 10. septembra je v določenih naseljih uvedena prepoved tranzitnega prometa. Kršiteljem, ki bodo kljub prepovedi zapeljali skozi območje, grozi 200 evrov globe. Poleg tega so na tablah navedeni tudi razlogi za ukrep, med katerimi izstopata skrb za varnost udeležencev v prometu in zmanjšanje obremenjenosti lokalnih cest.

Na cestah, kjer velja prepoved, so postavljene nove prometne table. Kršitelji, ki bodo kljub opozorilu zapeljali skozi območje, bodo kaznovani z 200 evri globe. Namen ukrepa je povečati varnost, zmanjšati obremenjenost lokalnih cest in zaščititi kakovost življenja prebivalcev, so zapisali na Občini Brezovica, kjer so take table že postavili.

Uporabno za voznike z avtoceste

Lokalne oblasti se hkrati dogovarjajo z Darsom, da bi opozorilne table postavili že pred izvozi z avtoceste. Tako bi se tranzitni promet preusmeril, še preden vstopi v občine, kar bi pripomoglo k večji varnosti in mirnejšemu okolju v naseljih.

Zakaj ukrep?

Povečanje tranzitnega prometa skozi naselja lahko vodi do več nesreč, hrupa in onesnaženja. Z novo signalizacijo želijo pristojni zmanjšati te negativne vplive in hkrati olajšati življenje krajanom.