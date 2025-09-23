Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Torek,
23. 9. 2025,
9.36

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
varnost promet promet

Torek, 23. 9. 2025, 9.36

24 minut

Nova prepoved tranzitnega prometa: kršiteljem grozi 200 evrov globe

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
tabla | Foto Facebook/Občina Brezovica

Foto: Facebook/Občina Brezovica

Od 10. septembra je v določenih naseljih uvedena prepoved tranzitnega prometa. Kršiteljem, ki bodo kljub prepovedi zapeljali skozi območje, grozi 200 evrov globe. Poleg tega so na tablah navedeni tudi razlogi za ukrep, med katerimi izstopata skrb za varnost udeležencev v prometu in zmanjšanje obremenjenosti lokalnih cest.

Na cestah, kjer velja prepoved, so postavljene nove prometne table. Kršitelji, ki bodo kljub opozorilu zapeljali skozi območje, bodo kaznovani z 200 evri globe. Namen ukrepa je povečati varnost, zmanjšati obremenjenost lokalnih cest in zaščititi kakovost življenja prebivalcev, so zapisali na Občini Brezovica, kjer so take table že postavili.

Uporabno za voznike z avtoceste

Lokalne oblasti se hkrati dogovarjajo z Darsom, da bi opozorilne table postavili že pred izvozi z avtoceste. Tako bi se tranzitni promet preusmeril, še preden vstopi v občine, kar bi pripomoglo k večji varnosti in mirnejšemu okolju v naseljih.

Zakaj ukrep?

Povečanje tranzitnega prometa skozi naselja lahko vodi do več nesreč, hrupa in onesnaženja. Z novo signalizacijo želijo pristojni zmanjšati te negativne vplive in hkrati olajšati življenje krajanom.

Traktor
Novice Tragedija v občini Šentjur: umrl voznik traktorja
Danska letališče
Novice Kaj se dogaja? Droni na Danskem in Norveškem zaprli letalski promet.
Prometna nesreča
Novice Slovenske ceste vzele še eno življenje: po silovitem trčenju v bolnišnici umrl 88-letnik
varnost promet promet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.