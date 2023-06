Nova predsednica Zdusa je Zdenka Jan

"Upokojenci si zaslužimo spoštovanje," je poudarila in dodala: "Upokojenci nismo preteklost, ampak skupaj z mladimi vodimo prihodnost."

Podpredsednika Zdusa sta postala predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev (PZDU) Koroške Željko Kljajić in predsednik Društva upokojencev Voličina iz PZDU Zgornje Podravje Stanko Kranvogel.

Zdenka Jan, upokojena kriminalistična inšpektorica, je bila v aktivnem obdobju vodja oddelka za mladinski kriminal na Policijski upravi Celje. Za predsednico Zdusa jo je predlagala PZDU Celje.

Sušnik se poslavlja po dveh mandatih

Kandidati za predsednika Zdusa so bili štirje. Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine je predlagala predsednico strokovnega sveta ter komisije za zdravstvo in socialno politiko Zdusa Rosvito Svenšek. Pokrajinska zveza Zgornje Podravje je podala predlog, da Zdus vodi predsednica Društva upokojencev Fram Romana Fišer, ki je javnosti poznana tudi kot predsednica nadzornega sveta Slovenskih državnih gozdov, v svoji karieri pa je zasedala več različnih vodstvenih delovnih mest. Prav tako je omenjena pokrajinska zveza kandidirala Ivana Bitenca iz Slovenskih goric, ki se kot samostojni podjetnik ukvarja z logistiko.

Dozdajšnji predsednik Zdusa Janez Sušnik se poslavlja po dveh mandatih, kar je tudi omejitev, ki jo za ta položaj predvideva statut zveze. Sicer pa sta po njegovem prepričanju dva mandata dovolj. Predsednik Zdusa je bil od 15. decembra 2016, organizacijo pa je kot začasni predsednik vodil že od konca junija 2016, ko je iz zdravstvenih razlogov odstopil njegov predhodnik Anton Donko.

Zdus deluje od leta 1946. V njem je 490 društev in klubov upokojencev, ki so vključeni v 13 pokrajinskih zvez. V zvezi so imeli konec lanskega leta skupno 166.209 članov. V okviru zveze deluje devet komisij, ki so pristojne za različna področja.