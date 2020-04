Nova državna sekretarka na ministrstvu za zdravje je Tina Bregant

Vlada je na današnji dopisni seji za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje imenovala Tino Bregant, specialistko pediatrije ter fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki dela kot pediatrinja in fiziatrinja v zavodu Cirius Kamnik, so sporočili iz Urada vlade za informiranje (Ukom).

Bregantova je specialistka pediatrije ter fizikalne in rehabilitacijske medicine, doktorat je opravljala s področja nevropediatrije. Po diplomi leta 2002 je na Medicinski fakulteti v Ljubljani opravljala delo mlade raziskovalke in specializantke pediatrije na kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo ljubljanske Pediatrične klinike, piše STA.

Od leta 2013 je v Zdravstvenem domu Medvode delala kot specialistka pediatrije in doktorica znanosti s področja otroške nevrologije. Na Univerzitetnem rehabilitacijskem institutu - URI Soča je kasneje opravila dodatno specializacijo s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine.

Trenutno je zaposlena v zavodu Cirius Kamnik kot pediatrinja in fiziatrinja. Poleg tega kot predavateljica in mentorica sodeluje z ljubljanskimi medicinsko fakulteto, fakulteto za šport in pedagoško fakulteto, pa tudi s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin.

Sodeluje pri oblikovanju programov za spodbujanje otrok v razvoju

Sodeluje v domačih in mednarodnih raziskovalnih skupinah ter pri oblikovanju državnih programov za spodbujanje otrok v razvoju. Je članica odbora za kakovost in varnost pri Zdravniški zbornici Slovenije in članica uredniškega odbora mednarodne revije Frontiers (področje pediatrije, nevrologije, razvojne pediatrije), so še navedli v Ukomu.

Javnost je Bregantovo v zadnjih dneh spoznala tudi po nastopih na vladnih novinarskih konferencah, kjer je med drugim predstavljala pravilno uporabo zaščitnih mask.

Minuli teden je sicer vlada z mesta državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje razrešila Andreja Možino, ki je odstopil s tega mesta. Nekdanji predsednik Zdravniške zbornice Slovenije je bil za državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje imenovan na ustanovni seji vlade Janeza Janše 13. marca, še piše STA.

