Ljutomer: v domu starejših še pet okuženih

V ponedeljek so v domu starejših občanov Ljutomer DSO zaradi suma okužbe z novim koronavirusom testirali 15 ljudi, pozitivnih je bilo pet. Skupno število okuženih v DSO je 49, od tega 44 stanovalcev in pet zaposlenih. Z občine pa so zjutraj poslali sporočilo, da računajo na pomoč, ki jim jo je v ponedeljek obljubil minister Janez Cigler Kralj.

Foto: STA

Trije, pri katerih je bil test pozitiven, so bili testirani že drugič in so bili ob prvem brisu negativni, dva pozitivna pa izhajata iz prvih krogov stikov. Pozitiven je tudi eden zaposleni.

Občina je v skrbi za zaščito občanov ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ciglerja Kralja seznanila s težavami, minister pa jim je, kot so spomnili v sporočilu, zaradi izjemne obremenjenosti in bojazni pred izgorelostjo obljubil pomoč pri zagotovitvi zdravstvenega kadra za potrebe DSO iz Pomurja ali od drugod. Prav tako pri preskrbi z zaščitno opremo, maskami in oblekami za zaposlene v ljutomerskem zdravstvenem domu, saj brez nje ne morejo varno skrbeti za občane.

Minister je napovedal tudi strokovno podporo ter podporo s hrano tistim zaposlenim v DSO in zdravstvenem domu, ki se po delu ne vračajo domov, ampak začasno bivajo drugod, da ne bi okužili družinskih članov.

Podprli naj bi tudi lokalne ponudnike hrane in prenočišč, ki pomagajo ljutomerskemu DSO, a tudi sami potrebujejo podporo pri zaščitni opremi, varnem prevozu in drugih nalogah.

Na občini so še zapisali, da so na sestanku opozorili na tveganje zaradi možnosti širitve okužbe, ker hrano iz DSO vozijo v Bioterme Mala Nedelja, kjer je 16 varovancev doma, vendar so stroka in minister pojasnili, da je tako v redu.

Ministru pa so znova zagotovili, da so skupaj s civilno zaščito na razpolago za reševanje krize ter da sproti obravnavajo in sprejemajo potrebne ukrepe. (STA)