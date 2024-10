"Dne 31. marca 2022 je ob 2.15 prišlo v Bruslju do prometne nesreče prvega protokolarnega službenega vozila SPBR audi A8, v kateri po obvestilu SPBR naj ne bi bilo poškodovanih, prav tako ni bilo udeleženih drugih vozil, škoda na službenem vozilu pa je bila ocenjena kot ekonomska totalka," piše v poročilu.

Prevozil rdečo luč in se zaletel v zabojnik

Belgijska policija je ugotovila, da je voznik omenjenega vozila po aveniji Tervueren, kjer je omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro, krepko prekoračil hitrost, poleg tega pa je med vožnjo, čeprav to ni dovoljeno, imel vklopljene modre luči. Nato je na semaforju prevozil rdečo luč, v krožišču zadel stebriček, za konec pa se zaletel v zabojnik, ki je bil tam postavljen za čas epidemije covid-19. Povzročil je totalno ekonomsko škodo na avtomobilu, uničil pa je tudi del cestne infrastrukture.

Policija in reševalci so nemudoma prispeli na kraj nesreče, a je, kot piše preiskovalno.si, voznik odklonil zdravniško pomoč, prav tako test alkoholiziranosti. Tega mu namreč na podlagi statusa diplomatske imunitete, ki ga uživa po Dunajski konvenciji, ni treba opraviti. Kljub temu je to, kot so izvedeli na omenjenem portalu, nadvse nenavadno in napeljuje na izmikanje postopku.

V policijskem zapisniku je navedeno tudi, da ni bilo prič prometne nesreče, vendar tudi ta podatek ni resničen. V nadzoru je bilo namreč ugotovljeno, da je voznik policiji zatajil, da so bili v nesreči udeleženi še trije sopotniki – uslužbenci različnih ministrstev iz Slovenije –, ki pa so po trčenju pobegnili in se skrili v bližnjem parku. Ob trku so se sprožile vse štiri zračne blazine, a belgijskim policistom to očitno ni bilo sumljivo. Vsi trije so le nekaj ur po nesreči poiskali pomoč na urgenci, pri čemer so uporabili zdravstveno zavarovanje, ki ga ima sklenjeno stalno predstavništvo v Bruslju. Kot razlog poškodb so navajali druge vzroke in ne posledice prometne nesreče.

Pri veleposlaniku so imeli zabavo

Za veleposlanika Iztoka Jarca je po poročanju portala preiskovalno.si to bila druga totalka v zadnjih letih. Foto: Bojan Puhek Potem ko so na preiskovalno.si odkrili primer, so za pojasnila zaprosili ministrstvo za zunanje zadeve. Poslali so jim sporočilo, v katerem je bil razkrit dejanski namen uporabe vozila, a so del besedila zakrili s črno. Vseeno so iz sporočila razbrali, da so se udeleženci nesreče vračali s poslovilne zabave, iz rezidence veleposlanika Iztoka Jarca.

Preiskovalno.si ugotavlja, da se je to zgodilo med 21. in 22. uro, na poslovilnem druženju pri veleposlaniku pa so ostali najmanj štiri ure. Ali so pri tem uživali alkohol in ali je popival tudi voznik, se sopotniki med poznejšim zaslišanjem niso spomnili, voznik pa je trdil, da ko vozi, ne pije alkohola. Nadzor je ugotovil, da bi moral veleposlanik Jarc ravnati tako, "da bi voznika potem, ko ga je ta pripeljal domov v rezidenco v poznih večernih urah, odpustil, da odpelje vozilo v garažo in s tem zaključi svoj delovnik". Veleposlanik Jarc tega ni storil in s tem vozniku ni omogočil počitka, čeprav je vedel, da ima že navsezgodaj zjutraj nove službene obveznosti.

Tudi voznik je v uradnem poročilu dejal, da se je nesreča zgodila, ker je bil preveč utrujen, na drugi strani pa so sopotniki trdili, da se jim je zdel sposoben za vožnjo in da so se med vožnjo pogovarjali, zato se jim ni zdelo mogoče, da bi zaspal. Voznik se je na vprašanje nadzora, ali se je torej zavestno usedel za volan in sprejel še tri potnike ob tem, da očitno za vožnjo ni bil sposoben, zavil v molk.

Isti voznik že leta 2021 povzročil nesrečo s službenim vozilom

Nadzor je ugotovil tudi, da poročilo ni bilo pripravljeno v skladu s predpisi 14. člena Navodila o uporabi službenih vozil MZZ in o prevozih uslužbencev MZZ za službene potrebe. Pojasnilom nadzornikov se je izmikal tudi Iztok Jarc, prav tako še ni odgovoril na novinarska vprašanja preiskovalno.si.

Isti voznik je s službenim vozilom že prej imel nesrečo, v kateri je prav tako nastala totalka, in sicer maja 2021. Zaradi navedenega so ugotovili, da bi bilo iz preventivnih razlogov do nadaljnjega priporočljivo preprečiti, da bi omenjeni voznik prevažal ljudi, ocenili pa so tudi, da ni primeren za skrbnika voznega parka.

Z zunanjega ministrstva so za preiskovalno.si odgovorili, da je bila z ugotovitvami nadzora 17. junija 2022 seznanjena nova ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, vozniku pa so izdali "opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi, po prenehanju mandata v Bruslju 31. julija 2022 pa je bil razporejen na delovno mesto na ministrstvu, na katerem se ne opravlja prevozov oseb".

Voznik je nato zoper delodajalca vložil tožbo za izplačilo opravljenih nadur in prehrane za čas opravljanja nadur. Narok za glavno obravnavo v zadevi še ni bil razpisan, kako in ali sploh so ukrepali zoper preostale udeležence nesreče, pa z ministrstva niso odgovorili.