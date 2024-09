Mercedesova “top” limuzina: v prihodnje velike spremembe

Trenutna generacija Mercedes-Benzovega razreda S je na cestah od leta 2020, zato se počasi približuje časa za razvoj naslednje. Ta bo po svoji zasnovi ponudila drugačen pristop, saj bo pod predvidoma enako ali vsaj zelo podobno zunanjostjo ponujala tako klasično kot električno gnano različico.

Foto: Gašper Pirman

Videti bosta enako oziroma podobno, toda platforma za oba bo različna

Mercedes bo tako povzel trenutni pristop BMW-ja, ki svoje klasično in električno gnane limuzine ponuja na isti platformi in tudi z zelo podobno obliko. To je v pogovoru za britanski Autocar potrdil Ola Källenius, izvršni direktor Mercedesa.

Enako bo pri Mercedesu, kjer bosta na ceste pripeljala bencinski in električni razred S - čeprav bosta po napovedih Källeniusa videti enako, pa bosta pod njima stali različna platformi. Glede na različni platformi lahko vseeno pričakujemo vizuelne razlike med obema avtomobiloma, kar bi še posebej lahko veljalo za področje previsov in drugačnega prostorskega izkoristka pri električnem pogonu.

Najprej sledi prenova, nova generacija šele okrog leta 2030

Električni razred S bo namreč nastal na platformi MB.EA, s čimer je Källenius tudi zavrnil namige, da je Mercedes od njene razvoja že odstopil. Klasično različico pa bodo izdelali na nekoliko prilagojeni obstoječi platformi MRA.

Še preden se bodo vse te spremembe zgodile, čaka tako EQS (morda celo s prehodom na 800-voltno zasnovo) kot razred S dokaj obsežna prenova. To lahko pričakujemo že naslednje leto, novo generacijo razreda S (in konec EQS) pa okrog leta 2030.

Foto: Mercedes-Benz

Ne najbolj spodbudni prodajni podatki

Pri Mercedesu bodo že na prenovo obstoječega razreda S polagali velike upe, saj poslovni in prodajni rezultati z obstoječim nikakor niso dobri. Pred slabim mesecem je odmevala napoved vodstva Mercedesove tovarne v Sindelfignu, da bodo razred S zdaj izdelovali le še v vsega eni delovni izmeni.

V drugem letošnjem četrtletju so štirje najbolj prestižni modeli (razred S, EQS, EQS SUV in GLS) prodajno padli za skora 25 odstotkov. To je pomenilo velik upad prihodkov iz naslova najdražjih avtomobilov te znamke, delež teh najbolj prestižnih pa se je pri Mercedesu znižal in s tem vplival tudi na donose. Ti so se z lanskih 13,5 v enakem obdobju letos spustili na 10,2 odstotka.

V prvem polletju je prodaja najprestižnejših premijskih avtomobilov pri Mercedesu na Kitajskem upadla za 13 odsotkov, v ZDA za 19 odstotkov in v Evropi za kar 27 odstotkov.

Velik izziv s premijskimi avtomobili bo predvsem Kitajska, kjer vsaj pri prodaji električnih premijskih limuzin močno prevladujejo domače znamke.