Nov zanimiv infrastrukturni projekt v Ljubljani

Še ta mesec naj bi v Ljubljani začeli z rekonstrukcijo mostu čez Ljubljanico, ki je sicer trenutno namenjen prenosu vodovoda Brest-Ljubljana, po prenovi pa ga bodo lahko prečkali tudi pešci in kolesarji, poroča Dnevnik. 63 metrov dolg vodovodni most bo nova povezava med mestom in Ljubljanskim barjem blizu sotočja Ljubljanice in Iške.

Obnovljen most bo sestavljen iz jeklene kovinske konstrukcije, z lesenim hodnikom iz macesnovih letev, dostop do mosta pa bo urejen z obeh strani, so za spletni Dnevnik pojasnili pri Voka Snaga.

Dostop z obeh strani

Obstoječo dostopno pot bo izvajalec, novomeški CGP, razširil, jo na novo utrdil ter posul s peščenim drobirjem. S črnovaške ceste bodo pešci in kolesarji k mostu lahko zavili tik pred začetkom naselja Lipe, še navajajo. S severne strani bo dostop urejen iz smeri Ceste v Gorice.

Gradbena dela bodo po pogodbi trajala 240 dni oziroma osem mesecev. Foto: Mestna občina Ljubljana/Medprostor d.o.o.

Obnova končana v osmih mesecih

Investicija Mestne občine Ljubljana in javnega podjetja Voka Snaga bo stala več kot štiri milijone evrov. Na Javnem holdingu Ljubljana so dejali, da so s ceno zadovoljni, saj da so izpogajali popust, kakršnega so si želeli. "Končna ponudbena cena je odraz trenutnih ponudbenih cen v gradbeništvu, na katere imajo vpliv višje cene energentov in rast cen materiala na svetovnih trgih ter tudi v Sloveniji," so še pojasnili na javnem holdingu.

Izvajanje del se bo začelo po uvedbi izvajalca v delo in po prijavi začetka gradnje, na Javnem holdingu Ljubljana pričakujejo, da bo to še v tem mesecu.