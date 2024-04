Novi predlog zakona o digitalizaciji zdravstva pripravljen za javno razpravo

Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo poslalo nov predlog zakona o digitalizaciji zdravstva. Po predlogu bi zdravstveno dokumentacijo prenesli v poenoten digitalni zapis in zbrali na enem mestu v t. i. nacionalnem eKartonu. Prav tako je predvidena ustanovitev družbe za razvoj in vzdrževanje centralnega elektronskega zdravstvenega sistema.

Zakon bo, če bo sprejet, vsem zdravstvenim izvajalcem naložil, da zdravstveno dokumentacijo vnašajo v centralni elektronski zdravstveni sistem (CeZIS). Tako bodo vsi relevantni zdravstveni podatki zbrani na enem mestu, kar bo po navedbah ministrstva olajšalo zdravstveno obravnavo pacientov. Poleg tega bo to stroškovno učinkovito, ker ne bo več potrebe po ponavljanju (drage) diagnostike, je razvidno iz predloga zakona.

Dostop za vse zdravstvene delavce, ki oskrbujejo pacienta

Predlog predvideva tudi možnost dostopa do zdravstvenih podatkov posameznega pacienta za vse zdravstvene delavce in sodelavce v timu, ki oskrbuje pacienta. "Pri tem predlagatelj pojasnjuje, da lahko zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec vpogledata samo v tisto dokumentacijo in samo v tistem obsegu, ki je nujno potreben za obravnavo pacienta, in ne v vso drugo dokumentacijo, za katero v osnovi ni imel podlage za vpogled, saj gre v tem primeru za nepooblaščeni dostop do osebnih podatkov," so navedli na ministrstvu.

Ob nudenju nujne zdravstvene pomoči bi načelo nujnega vpogleda zdravstvenemu delavcu omogočilo dostop do zdravstvenih podatkov, ki jih v tistem trenutku nujno potrebuje. Gre zlasti za podatke, ki se nanašajo na zdravstvena stanja ali posebnosti, od katerih je močno odvisen potek zdravljenja, na primer o alergijah ali krvni skupini.

24-urna dostopnost

Predvideno je oblikovanje gospodarske družbe v stoodstotni državni lasti, ki bo skrbela za kontinuiran razvoj in vzdrževanje sistema CeZIS. Zagotavljala bo strokovno podporo izvajalcem zdravstvene dejavnosti, neprekinjeno delovanje sistema, zaradi večje ekipe strokovnjakov različnih področij pa bo njeno delovanje agilno glede na pogoste nove funkcionalne zahteve in potrebe po upravljanju podatkov.

"Od te družbe se pričakuje dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v tednu in skladno z zakonom rotacija osebja na sedem dni. Zato je nujno zagotoviti dovolj zaposlenih, ki se bodo lahko nadomeščali in opravljali enake naloge," navaja predlog zakona.

Zaposlenim v IT-oddelkih oziroma IT-strokovnjakom pri izvajalcih bodo, kot predvideva zakonski predlog, ponudili možnost prezaposlitve pri izvajalcu centralne digitalizacije, saj bodo izvajalci dobili manj sredstev iz naslova zdravstvenih storitev. Ker je vedno potrebna pomoč na mestu izvajanja zdravstvenih storitev, bodo nekateri zaposleni ostali na delovnih mestih v zavodih v storitvenih centrih in službah za pomoč uporabnikom, predvideva ministrstvo.

Manj zbirk podatkov za učinkovitejše zdravljenje

Predlog zakona namesto dotedanjih približno 80 zbirk podatkov predvideva le štiri krovne zbirke podatkov – osnovno zdravstveno dokumentacijo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, centralni elektronski zdravstveni zapis, vire v zdravstvu in presejalne programe. Manj zbirk ne bi onemogočilo obdelave podatkov za zdravstvene namene, od rezultatov pa se pričakuje, da bodo prispevali k izboljšanju prepoznavanja bolezni in posledično učinkovitejšemu zdravljenju, piše v predlogu.

Posebno skrb predlog namenja tudi ranljivim posameznikom, ki bi imeli za vpogled v sistem CeZIS možnost pooblastiti druge osebe.

Prvotni predlog zakona o digitalizaciji zdravstva so na ministrstvu pripravili še v času ministra Danijela Bešiča Loredana, a je oktobra na odboru DZ za zdravstvo zaključil zakonodajno pot. Na predlog zakona so različni deležniki podali številne pripombe. Na ministrstvu so ob tem poudarili, da predlog zakona potrebuje nekatere konceptualne spremembe, in napovedali pripravo boljšega predloga.