Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva zaključil parlamentarni postopek

Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva je zaključil parlamentarno pot. Člani odbora DZ za zdravstvo so namreč z devetimi glasovi proti ocenili, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Zakonskemu predlogu ministrstva za zdravje, kjer napovedujejo pripravo boljšega predloga, so danes nasprotovanje izrazili tudi koalicijski poslanci.

Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva so na ministrstvu za zdravje pripravili v začetku leta, še v času nekdanjega ministra Danijela Bešiča Loredana. Zakonski predlog je sicer v DZ že prestal prvo branje, odbor pa bi ga moral po prvotnem načrtu obravnavati še pred odhodom poslancev na počitnice. A so poslanci koalicije takrat predlagali zamik obravnave, zamaknili so ga tudi na septembrski seji odbora.

Nov predlog zakona še pred koncem leta

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Marjan Pintar je danes spomnil, da sta tako Informacijska pooblaščenka kot zakonodajno-pravna služba DZ na predlog zakona v začetku julija podali obsežne pripombe k praktično vsem členom zakona.

Ker na ministrstvu menijo, da predlog zakona potrebuje nekatere konceptualne spremembe, njegovo dopolnjevanje v DZ po njihovi oceni ni primerno in bi bilo glede na število pripomb in predlogov tudi težko izvedljivo, saj spreminjajo tudi obrazložitev zakona, je dejal Pintar.

Zato na ministrstvu po njegovih besedah pripravljajo nov zakon, v katerem nastavljajo pomisleke Informacijske pooblaščenke, zakonodajno-pravne službe, pa tudi izvajalcev zdravstvenih storitev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugih deležnikov. Pintar je napovedal, da bodo nov predlog zakona vložili še pred koncem leta.