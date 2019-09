Nov napad: volkovi pod Blegošem pokončali več kot 30 ovac

V Poljanski dolini se je ponoči zgodil nov napad volkov na drobnico. V Dolenji Žetini pod Blegošem so volkovi poklali več kot 30 ovac, so potrdili v Lovski družini Poljane. Nazadnje so o volčjih pokolih ovac konec avgusta poročali z Bovškega, ko so zveri v petih napadih skupaj pokončale 14 živali.

Oškodovani rejec Janez Bogataj je za STA povedal, da je ovce nedvomno poklalo krdelo volkov. To je prvi takšen napad na poljanski strani Blegoša, težave pa so v preteklih mesecih že imeli v Selški dolini in na Cerkljanskem.

Volkovi so mu v eni noči pobili kar tretjino ovac

Bogataj je ob tem pojasnil, da v njihovih krajih do zdaj ni bilo volkov, letos pa so se množično pojavili. Prepričan je, da volkovi na to območje ne spadajo in da ovčereja v takih razmerah ni mogoča. Volkovi so mu namreč zgolj v eni noči pobili kar tretjino ovac.

Zlasti na Cerkljanskem in v Selški dolini kmetje letos že dalj časa opozarjajo, da so napadi volkov na drobnico vse pogostejši. V Gorenjih Novakih na Cerkljanskem so lovci v začetku septembra ustrelili prvega od 11 volkov, ki so predvideni za odstrel. Mladiča je lovec ustrelil v bližini kmetije, kjer so volkovi pred tem napadli dva konja.