Na Cerkljanskem odstrelili mladiča volka #video

Tri tisoč domačinov je prav na pobudo omenjenega lovca Boštjana Čemažarja podpisalo peticijo za odstranitev volka s škofjeloško-cerkljanskega hribovja. Volka tukaj ni bilo že vsaj sto let, so jasni. Z odstrelom enega volka je kvota za Cerkljansko sicer izpolnjena, a prestrašeni domačini od okoljskega ministra Simona Zajca nemudoma zahtevajo odločbo za še en odstrel.

Čemažar je bil na preži tik nad pašnikom, kjer so volkove že pred tem opazili. Gre za mladega, okoli 15 kilogramov težkega samčka. Takšnih, ki so se ravno ločili od svojega primarnega krdela je trenutno precej. Morda so se ravno oni le kakšen kilometer stran noč pred tem lotili dveh ponijev. Kaja in Pajo sta le za dlako ubežala smrti, pove Stanislav Kokelj. "Na srečo so sosedje tik poleg opazili, da se nekaj dogaja," pripoveduje lastnik ponijev.

Na obeh konjih je opaziti poškodbe, ki so jih pustili volčji čekani. Kljub temu, da sta se konja branila, sta potrebovala kar nekaj šivov. "In takšnih napadov, kljub temu, da nikoli nismo imeli volkov, je zdaj vedno več," opozori Čemažar.

Strah ji je za otroke

Pojasnjuje še, da njihovo območje po interventnem zakonu sploh ni predvideno za odstrel volkov. "Dva meseca smo se borili za odločbo za izredni odstrel. To smo dobili, vlogo so podale občine, občina Poljane, Cerkno in Železniki," pove Čemažar.

Na območju Cerkljanskega je precej gorskih kmetij, kjer imajo živino zaščiteno z visoko ograjo. A te ni, ko morajo otroci dolgo pešačiti po gozdnih poteh do najbližjega prevoza v šolo. S pojavom zveri pa jih starši vedno težjega srca puščajo same na pot, pa opozarja Ivan Mavri iz Civilne iniciative Cerkno.