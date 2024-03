Zaradi sredinega kibernetskega napada je bila spletna stran predsednice republike nedosegljiva nekaj ur, pri Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost (SI-CERT), kjer so izvedli preventivno blokado zlonamernega prometa, pa so kasneje zagotovili, da hekerji z napadom niso vdrli v strežnik predsednice.

Stran predsednice je postala nedosegljiva okoli 15.30, takoj pa so se odzvale pristojne institucije. Pri napadu je po navedbah nacionalnega odzivnega centra šlo za "usklajeno poplavo zahtev, katerih namen je obremeniti strežnik in otežiti njegovo dostopnost". Takšne t. i. DDoS napade pa odzivni centri držav članic Evropske unije in zveze Nato spremljajo ves čas od začetka vojne v Ukrajini in ob takšnih dogodkih izvedejo običajne ukrepe za zamejitev napada, je poročala STA.

Stran Slovenske vojske je bila po današnjem vdoru nedosegljiva le kratek čas v jutranjih urah in spet dostopna okoli 10.15.

Foto: Siol.net