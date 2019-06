Nizozemka padla na zelo strmem delu, reševalci opozarjali planince v sandalah

Enote so z bohinjskimi gorskimi reševalci danes opravile ogled kraja nesreče na območju Komarče, kjer je včeraj zvečer umrla 45-letna nizozemska državljanka.

Planinka je zdrsnila med vračanjem čez Komarčo proti Koči pri Savici. Na okoli 800 metrih je planinka, ki je bila ustrezno opremljena, zdrsnila in padla s poti na zelo strmo pobočje z višjim skalnim skokom. Zaradi poškodb je umrla na kraju nesreče. Z mesta nesreče jo je odpeljal vojaški helikopter.

Pot je bila suha in zelo je polzelo zaradi kombinacije zemlje in kamenja.

Na ogledu kraja so gorski reševalci ugotovili, da je pot čez Komarčo zelo nevarna. Na nekaterih delih čez pot visi drevje, na vsaj enem izpostavljenem in spolzkem mestu se kovinski klin v skali premika in je jeklenica zato nestabilna, na poti pa ponekod stojijo tudi nizki kovinski deli (palica, ostanki lesenih ojačitev), ki jih, če kdo ni pozoren, lahko spregleda in hudo pade. Potrebna je velika previdnost in počasna hoja, opozarjajo gorski reševalci.

Nekateri so se na pot odpravili v sandalah

Po opravljenih aktivnostih je bil do kraja nesreče opravljen še razgovor s 17 planinci, med katerimi jih 12 ni imelo ustrezne opreme (superge, nizki čevlji, celo sandale - zaprte). Predlagano jim je bilo, naj poti ne nadaljujejo. Vsaj deset se jih je odločilo, da se zato vrnejo proti izhodišču.

Ponovno opozarjamo na veliko previdnost v gorah in ustrezna ravnanja. Enako kot na cesti so tudi v gorah pomembne podrobnosti, ki lahko na tako izpostavljenem terenu predstavljajo tanko mejo med življenjem in smrtjo.