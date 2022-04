Nikar ne pospravite zimskih jaken in dežnikov

Danes bo večinoma oblačno. V notranjosti Slovenije bodo pogoste padavine, tudi po nižinah bo zjutraj in dopoldne ponekod snežilo. Popoldne bodo padavine oslabele, meja sneženja se bo nekoliko dvignila. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6 stopinj Celzija, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Zvečer se bodo padavine od severa znova nekoliko okrepile in zajele večji del Slovenije. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 500 metrov. Padavine bodo ponoči ponehale. V severni Sloveniji bo prehodno zapihal severnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli - 5 stopinj Celzija, drugod od -1 do 5 stopinj Celzija.

Sonce bo znova posijalo v torek

Jutri bo pretežno oblačno. Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo dopoldne še pihala šibka burja. V Prekmurju in na Štajerskem bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno s hladnim jutrom.

V torek bo na na vzhodu sončno, drugod bo občasno več oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik, topleje bo.